Кремль назвал нападение на резиденцию Путина атакой против Трампа

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Атака на государственную резиденцию президента РФ является террористическим актом, направленным против Владимира Путина и усилий президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Ведомости».

«Не только лично против президента Путина. А здесь я хотел бы все-таки напомнить рождественское обращение Зеленского и те слова, которые он говорил в адрес Путина. Но направлено это и против Трампа, направлено это на срыв усилий президента Трампа с тем, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта», – подчеркнул Песков. Он добавил, что российские военные знают, «как, чем и когда отвечать».

Песков отверг заявления о том, что массового налета дронов на резиденцию Владимира Путина не было.

«Зеленский пытается это отрицать, многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что этого не было. Но это совершенно безумное утверждение. Это массовый налет дронов, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты и нейтрализованы. Что касается обломков, я не могу сказать. Это скорее тема для наших военных», - сказал он.

Песков также подчеркнул, что Россия ужесточит переговорную позицию по Украине.

Представитель Кремля отметил, что президенты России и США сохраняют доверительный характер диалога и продолжают контакты. По его словам, подобные провокации и «акты государственного терроризма» не способны повлиять на уровень этого диалога.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина атаковала беспилотниками резиденцию Владимира Путина на Валдае и пообещал, что в связи с этим Россия «пересмотрит свою переговорную позицию». Владимир Зеленский назвал это ложью и заявил, что Россия готовит почву для нанесения удара по правительственным зданиям в Киеве. Российское Минобороны после заявления главы МИД опубликовало пресс-релиз, в котором сообщалось о названном им числе беспилотников.

Дональд Трамп, встречавшийся в этот день с премьером Израиля Биньямином Нетаниягу, сказал журналистам, что услышал об атаке от Путина утром, и ему это «не нравится», а также напомнил, что он остановил поставки дальнобойных ракет «Томагавк» Украине.