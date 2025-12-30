Мирзиёев в телефонном разговоре с Путиным «решительно осудил попытку» атаки на его резиденцию

CentralAsia (UZ) - Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и России Владимир Путин 30 декабря провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба главы узбекского государства.

В начале беседы Шавкат Мирзиёев «решительно осудил попытку атаки на резиденцию президента России в Новгородской области», говорится в сообщении.

Президент Узбекистана подчеркнул, что «подобные акты представляют угрозу стабильности и безопасности, в том числе в рамках усилий, направленных на достижение долгосрочного мира», отмечается в сообщении.

Были также рассмотрены вопросы развития узбекско-российских отношений стратегического партнёрства и союзничества в контексте реализации договорённостей на высшем уровне.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий.

В завершение встречи лидеры поздравили друг друга с наступающим 2026 годом, пожелав здоровья и благополучия, а народам двух стран — мира и процветания.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина атаковала беспилотниками резиденцию Владимира Путина на Валдае и пообещал, что в связи с этим Россия «пересмотрит свою переговорную позицию». Владимир Зеленский назвал это ложью и заявил, что Россия готовит почву для нанесения удара по правительственным зданиям в Киеве. Российское Минобороны после заявления главы МИД опубликовало пресс-релиз, в котором сообщалось о названном им числе беспилотников.

Дональд Трамп, встречавшийся в этот день с премьером Израиля Биньямином Нетаниягу, сказал журналистам, что услышал об атаке от Путина утром, и ему это «не нравится», а также напомнил, что он остановил поставки дальнобойных ракет «Томагавк» Украине.