экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мост Сэмюэля Беккета подсвечен цветами государственного флага Монголии. Фото

CentralAsia (MNG) -  

Это мероприятие было посвящено 114-й годовщине восстановления национальной свободы и независимости Монголии.

Посольство Монголии в Ирландии в сотрудничестве с городским советом Дублина с гордостью организовало торжественную церемонию подсветки моста Сэмюэля Беккета национальным флагом Монголии 29 декабря 2025 года.

Это мероприятие было посвящено 114-й годовщине восстановления национальной свободы и независимости Монголии. Монголы выражают глубокую благодарность городскому совету Дублина и г-же Кэтрин Хини за любезное принятие нашей просьбы и за плодотворное сотрудничество в этом начинании.

Дипломатические отношения между Монголией и Ирландией были установлены 22 декабря 1998 года. Сегодня более 5800 граждан Монголии живут, работают и учатся в Ирландии.

Жители Дублина от всей души поздравляют всех с 114-й годовщиной восстановления свободы и независимости Монголии!

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com