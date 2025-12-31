Мост Сэмюэля Беккета подсвечен цветами государственного флага Монголии. Фото

CentralAsia (MNG) -
Посольство Монголии в Ирландии в сотрудничестве с городским советом Дублина с гордостью организовало торжественную церемонию подсветки моста Сэмюэля Беккета национальным флагом Монголии 29 декабря 2025 года.
Это мероприятие было посвящено 114-й годовщине восстановления национальной свободы и независимости Монголии. Монголы выражают глубокую благодарность городскому совету Дублина и г-же Кэтрин Хини за любезное принятие нашей просьбы и за плодотворное сотрудничество в этом начинании.
Дипломатические отношения между Монголией и Ирландией были установлены 22 декабря 1998 года. Сегодня более 5800 граждан Монголии живут, работают и учатся в Ирландии.
Жители Дублина от всей души поздравляют всех с 114-й годовщиной восстановления свободы и независимости Монголии!
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews