Мост Сэмюэля Беккета подсвечен цветами государственного флага Монголии. Фото

Мост Сэмюэля Беккета подсвечен цветами государственного флага Монголии.

Это мероприятие было посвящено 114-й годовщине восстановления национальной свободы и независимости Монголии.

Посольство Монголии в Ирландии в сотрудничестве с городским советом Дублина с гордостью организовало торжественную церемонию подсветки моста Сэмюэля Беккета национальным флагом Монголии 29 декабря 2025 года.

Это мероприятие было посвящено 114-й годовщине восстановления национальной свободы и независимости Монголии. Монголы выражают глубокую благодарность городскому совету Дублина и г-же Кэтрин Хини за любезное принятие нашей просьбы и за плодотворное сотрудничество в этом начинании.

Дипломатические отношения между Монголией и Ирландией были установлены 22 декабря 1998 года. Сегодня более 5800 граждан Монголии живут, работают и учатся в Ирландии.

Жители Дублина от всей души поздравляют всех с 114-й годовщиной восстановления свободы и независимости Монголии!

