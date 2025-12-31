Тизер аниме «Джаадугар: Ведьма в Монголии» раскрывает состав создателей и дату премьеры в июле. Видео

В субботу на официальном сайте аниме-сериала «Джаадугар: Ведьма в Монголии», снятого по манге «Жизнь ведьмы в Монголии» (Tenmaku no Jādūgar) студии Tomato Soup, был опубликован тизер и визуальный материал к сериалу.

Обе компании объявляют о составе основной команды создателей аниме и премьере в июле 2026 года. Аниме будет транслироваться в программном блоке "IMAnimation W" на телеканале TV Asahi и 23 его дочерних каналах, а также на BS Asahi.

Наоко Ямада (The Heike Story, A Silent Voice, The Colors Within) является главным режиссёром, а Абель Гонгора (DAN DA DAN season 2, Scott Pilgrim Takes Off, Star Wars: Visions' "TO-B1") руководит аниме в студии Science SARU. Кэнити Ёсида (Eureka Seven, Gundam: Reconguista in G) разрабатывает дизайн персонажей и является главным аниматором, а Каничи Като (Black Clover, The Eminence in Shadow) курирует сценарии сериала. Коширо Хино пишет музыку.

Издательство Yen Press выпустило первый том манги на английском языке 27 мая. Описание манги от Yen Press:

Время: XIII век. Место: Монгол Улус, величайшая империя, которую когда-либо знал мир. Женщина: Фатима, родом из Персии, где медицинские методы и научные знания достигли небывалого уровня совершенства. Стремление Фатимы найти место, где она могла бы применить свои знания на практике, привело ее во дворец монголов, где она попадает под опеку Дөргөн-хатаны, шестой жены Өгөдэя, второго Великого хана, — могущественной женщины со сложными взглядами на направление развития империи. Эти две женщины — та ось, вокруг которой будет вращаться политика дворца, а вскоре и всего мира…

Манга Tomato Soup начала выходить на сайте Souffle издательства Akita Shoten в сентябре 2021 года. Пятый том манги был опубликован издательством Akita Shoten 16 апреля.

Публикация серии началась одновременно с её размещением на сайте Souffle в журнале Mystery Bonita издательства Akita Shoten 6 марта. Манга будет выходить раз в два месяца до лета этого года, после чего её выпуск будет приостановлен на время декретного отпуска Tomato Soup. Планируется, что манга вернется в следующем году.

Манга возглавила рейтинг Kono Manga ga Sugoi! 2023 года среди читательниц женского пола и заняла 11-е место в рейтинге 2024 года среди читательниц женского пола. Манга была номинирована на 16-ю премию Manga Taisho Awards в 2023 году, а затем снова номинирована на эту же премию в следующем году, в 2024 году. Манга также была номинирована в категории «Лучшая новая манга» на второй церемонии вручения премии American Manga Awards.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

