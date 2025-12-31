Строительство первого НПЗ в Монголии завершено на 50 процентов

CentralAsia (MNG) -

Монголия строит свой первый крупный нефтеперерабатывающий завод в сомоне Алтанширээт аймака Дорноговь, используя льготный кредит в размере около $1.7 млрд от Экспортно-импортного банка Республики Индия.

Строительные работы ведутся в четыре этапа, и на сегодняшний день проект выполнен на 50 процентов. Кроме того, проект нефтепровода завершен на 90 процентов, сообщила исполнительный директор ООО «Монгольский НПЗ» Алтанцэцэг Дашдаваа.

В соответствии с межправительственным соглашением между двумя странами, ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Однако благодаря усилиям правительства страны и Министерства промышленности и минеральных ресурсов по ускорению строительства, ввод в эксплуатацию планируется на год раньше запланированного срока.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор заявил: «Во время кризиса с топливом и нефтепродуктами Монголия на 95 процентов зависела от России и на 5 процентов от Китая — другими словами, мы были полностью зависимы от иностранных поставщиков. Выход из этой зависимости — строительство собственного нефтеперерабатывающего завода. После ввода завода в эксплуатацию Монголия сможет удовлетворять около 50 процентов своей внутренней потребности в нефтепродуктах. Главная проблема сейчас — обеспечение поставок сырья. Наше министерство сосредоточено на этом вопросе, и мы планируем провести переговоры с компанией PetroChina для поиска решения».

На сегодняшний день завершено строительство трубопроводных эстакад для установок первичной переработки и бетонирование фундаментов печей установок атмосферной и вакуумной дистилляции. Тем временем продолжаются монтажные работы на трубопроводных эстакадах, подстанциях и зданиях, предназначенных для управления и обслуживания в рамках вспомогательных и обслуживающих объектов.

Кроме того, официальные лица сообщили, что ведется строительство парка резервуаров для хранения, трубопроводных эстакад, подстанций, а также фундаментов для системы управления электростанцией и зданий подстанций, и основные строительные работы близки к завершению. Большая часть технологического оборудования станции производится почти 20 компаниями в Индии. Производственный процесс оборудования завершен, и оно готово к отправке морем на завод в Монголию.

Технологические установки основных перерабатывающих предприятий нефтеперерабатывающего завода, таких как установка разделения пропана и бутана на установке разделения насыщенных газов, установка стабилизации нафты, установка для отгонки керосина и газойля, абсорбер сжиженного нефтяного газа и газотопливного амина, а также деэтанизатор, производятся компанией Sudhir Brothers Company в Мумбаи, Индия, и проходят все виды контроля качества и испытаний. Часть крупных агрегатов готовится к отгрузке, и после антикоррозионной обработки все вышеперечисленные агрегаты будут готовы к морской отгрузке из порта Мумбаи в январе 2026 года.

Кроме того, на заводе компании Sparkle Clean Tech в этом городе завершается производство установок для очистки и деминерализации сточных вод, их оборудования и различных фильтров для водоочистной установки нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время проводятся различные испытания и проверки. В соответствии с этапами механической сборки нефтеперерабатывающего завода, планируется транспортировка этих комплектов оборудования и установок в Монголию в январе-апреле 2026 года.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

