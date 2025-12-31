Что будет определять политику и экономику Монголии в 2026 году? — The Diplomat

В 2026 году правительству Монголии придется столкнуться с проблемами, которые сделали 2025 год таким неспокойным.

2025 год стал годом потрясений для политики и экономической деятельности Монголии. В связи с участившимися и периодическими протестами в столице страны, Улан-Баторе, Монголия столкнулась с политической нестабильностью, коррупцией и социальными проблемами. В предстоящем году для правительства Монголии будет крайне важно решить эти проблемы, чтобы избежать дальнейшего препятствования реализации экономического потенциала страны.

Усиление политической нестабильности и социальной напряженности

В 2025 году Монголия пережила несколько периодов политических и социальных потрясений. В мае коллективные действия монгольской молодежи привели к свержению коалиционного правительства во главе с Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем, который сослался на коррупцию, расточительный образ жизни и отсутствие прозрачности. Падение коалиционного правительства затем усугубило политический конфликт внутри Монгольской народной партии (МНП) и спровоцировало конституционный кризис.

После свержения коалиционного правительства Оюун-Эрдэнэ действующий премьер-министр Занданшатар Гомбожав также был отстранен от должности парламентским голосованием. Новоназначенный в Монголии Великий Государственный Хурал, состоящий из 126 членов, был вынужден справляться с последствиями нестабильности исполнительной власти.

Наконец, после нескольких недель политических интриг внутри партии MНП, в конце октября правительство Занданшатара было восстановлено в должности. Затем Великий Государственный Хурал рассмотрел новые предложения по государственному бюджету и новых министров. В середине декабря канцелярия премьер-министра объявила о назначении 16 новых заместителей министров. Демократическая партия (ДП), выступая против столь большого правительства, потребовала отмены назначений, пригрозив добиться отставки правительства.

Совокупный эффект всех этих политических движений затуманивает саму основу эффективного управления, политической стабильности, а также социально-экономического прогресса Монголии.

Начиная с начала осени, в Монголии наблюдается несколько забастовок и протестов рабочих. В ходе этого политического фиаско периодически проводились акции протеста со стороны педагогов и медицинских работников. В период с сентября по ноябрь около 59 000 человек вышли на протесты по самым разным социальным вопросам.

В последнее десятилетие в Монголии регулярно происходят забастовки и протесты. Хотя это демонстрирует работу демократического механизма страны, это также показывает, что коррупция, загрязнение воздуха и другие социальные проблемы, вынуждающие людей выходить на улицы, стали неотъемлемой частью современного монгольского общества.

Стремясь завоевать сердца и умы монгольского населения, в ноябре вновь сформированное правительство Занданшатара объявило о своем пятилетнем плане развития Монголии на 2026-2030 годы. Пятилетний план направлен на стимулирование экономики страны, борьбу с коррупцией, увеличение и улучшение инвестиционного портфеля Монголии. На внутриполитической арене правительство Занданшатара намерено сосредоточиться на инвестициях в человеческий капитал, образование, а также науку и технологии. В экономической сфере и на внешнеполитической арене правительство привело свои планы развития в соответствие с «Видением 2050», долгосрочным документом о развитии Монголии, разработанным предыдущей администрацией Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая.

22 декабря 2025 года граждане Монголии собрались у здания парламента Монголии, требуя принятия мер по решению усугубляющейся проблемы нехватки топлива и роста стоимости жизни. Поступили сообщения о том, что жители аймаков Орхон и Булган едут в Хубсугул, чтобы заправиться топливом. Протест произошел в тот момент, когда правительство Занданшатара назначило заместителей министров, несмотря на обещание сократить государственные расходы. Местные СМИ сообщили, что лидеры протеста потребовали от правительства добиться прогресса в течение недели.

Укрепление внешних связей Монголии на региональном и глобальном уровнях

Несмотря на внутриполитические разногласия, экономическая стратегия правительства Занданшатара направлена ​​на расширение экономических связей со своими двумя соседями — Россией и Китаем — и привлечение разнообразных, но отраслевых инвестиций от партнеров из третьих стран.

В ноябре, после восстановления в должности парламентом, Занданшатар приняла участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве, Россия.

Участие Занданшатара стало важным шагом в определении приоритетов регионального партнерства, начиная с двух соседних стран. Всеобъемлющее стратегическое партнерство Улан-Батора с Пекином и Москвой направлено на укрепление экономического взаимодействия, раскрытие потенциальных механизмов сотрудничества с государствами-членами ШОС, а также на двустороннем и трехстороннем уровне. Занданшатар провел отдельные двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Государственного совета Китая Ли Цяном.

В ходе встречи Занданшатар-Путин лидеры обоих стран сосредоточились на экономической интеграции, включая временное трехлетнее соглашение о свободной торговле (ССТ) Монголии с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). 19 декабря Федеральный совет ратифицировал соглашение о свободной торговле между Монголией и ЕАЭС.

Осенью 2025 года Улан-Батор столкнулся с периодической нехваткой топлива, несмотря на заявления правительства о гарантированных поставках из России. Одним из приоритетов правительства Занданшатара в переговорах с российским коллегой было обеспечение бесперебойных поставок дизельного топлива. В ходе недавней 27-й встречи монгольско-российской межправительственной комиссии, состоявшейся в Улан-Баторе, Россия, признав наличие трудностей в реализации этого соглашения, обязалась удвоить поставки топлива в Монголию, начиная с января 2026 года.

Несмотря на долгую историю энергетических отношений между Монголией и Россией, тот факт, что Монголия продолжает испытывать нехватку топлива, а также наличие лишь 30-дневной гарантии, является серьезной уязвимостью. Эти примеры еще раз демонстрируют острую необходимость диверсификации источников топлива, чтобы Монголия могла обеспечить собственные поставки в случае, если Россия решит отдать приоритет внутреннему потреблению.

В ходе заседания ШОС Занданшатар также провел двустороннюю встречу с премьером КНР Ли Цяном. В ходе этих переговоров Монголия предложила увеличить экспорт угля из Монголии в Китай до 100 миллионов тонн. В 2024 году экспорт монгольского угля в Китай достиг исторического максимума, составив 83.7 миллиона тонн.

Со времен правления Оюун-Эрдэнэ Монголия применяет так называемый параллельный подход к развитию Пекина в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и других проектов. По сути, параллельный подход направлен на улучшение связей между монгольскими и китайскими инвестициями и торговлей в конкретном секторе, который может быть выгоден обеим странам.

В ходе встречи Ли заявил: «Китай готов усилить согласование стратегий развития и расширить сотрудничество в традиционных областях, таких как минеральные и энергетические ресурсы, инфраструктура и транспортная инфраструктура, чтобы создать больше факторов для сближения интересов и сотрудничества».

И Монголия, и Китай подчеркнули важность «взаимного согласования планов развития и строительства, таких как трансграничная железная дорога Шивээхурэн—Сэхэ, Ханги—Мандал и Бичигт—Зуунхатавч».В ближайшие годы правительства двух стран планируют активизировать сотрудничество в области зеленой энергетики и цифровой экономики.

Кроме того, в рамках ШОС и трехсторонних отношений между Монголией, Россией и Китаем в настоящее время рассматривается возможность реализации важного механизма сотрудничества — проекта «Сила Сибири 2». В ходе ноябрьской встречи ШОС стороны одобрили План действий на 2026-2030 годы, который включал в себя газопровод «Сила Сибири-2».

Наряду с твердой приверженностью Монголии и ее стремлением ускорить развитие всестороннего стратегического партнерства со своими двумя единственными соседями, Улан-Батор продолжает расширять партнерские отношения и механизмы сотрудничества с третьими соседями. Для правительства Занданшатара будет крайне важно укрепить эти связи в политическом, экономическом и культурном плане.

С региональной точки зрения, отношения Монголии с Южной Кореей и Японией, вероятно, расширятся в ближайшие несколько лет. И Япония, и Южная Корея проявили огромный интерес к сотрудничеству в области добычи редкоземельных минералов в Монголии. Обширные природные ресурсы Монголии станут экономическим стимулом для ее партнеров, а также будут иметь стратегическое значение для внешней политики Улан-Батора.

Правительству Занданшатара необходимо будет уделить приоритетное внимание демократическим и технологически развитым «третьим соседям», таким как Япония, Южная Корея, США, Индия, Германия, Франция и Австралия. Эти партнерства имеют решающее значение и будут играть все более важную роль в диверсификации энергетического сектора Монголии и развитии «зеленой» экономики.

Например, в 2025 году Монголия и Южная Корея провели стратегический форум для расширения сотрудничества в области важнейших полезных ископаемых и научных исследований. В рамках важного шага по обеспечению надежности цепочек поставок для своих высокотехнологичных отраслей и производства, Южная Корея 12 декабря 2025 года открыла в Улан-Баторе Корейско-Монгольский центр сотрудничества в области редких металлов.

Преодоление новых вызовов: горнодобывающая промышленность, коррупция и иностранное влияние

В декабре парламент Монголии начал первые в истории публичные слушания по делу Оюу-Толгой (крупнейшего в Монголии месторождения меди), которые возглавил депутат Батнайрамдал Отгоншар. В ходе трехдневных публичных слушаний были рассмотрены интересы Монголии в связи с продолжающимися судебными разбирательствами с горнодобывающим конгломератом Rio Tinto.

Расследование касалось государственной собственности и лицензий, процентных ставок по кредитам, платы за управление и распределения выгод. После завершения строительства в 2030 году монгольский медный рудник Оюу-Толгой станет четвертым по величине в мире. Правительство находится под внутренним давлением с целью обеспечения того, чтобы все соглашения и сделки отражали и защищали национальные интересы Монголии. Это не означает популистскую раздачу денег за счет финансовых выгод, полученных от проекта Оюу-Толгой; эти выгоды должны быть преобразованы в материальные активы, которыми сможет пользоваться монгольское население.

Исследование 2024 года показало, что «в 2024 году 26.0 процентов населения Монголии испытывали многомерную бедность, при этом у малоимущих лиц в среднем отсутствовало 36.8 процента из 15 выбранных показателей. Наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются малоимущие слои населения, связаны с санитарными условиями, доступом в интернет, медицинским страхованием и жилищными условиями, в то время как посещаемость школы и количество лет обучения встречаются реже».

Использование природных ресурсов Монголии должно способствовать решению этих проблем.

Для того чтобы правительство Занданшатара смогло привлечь прямые иностранные инвестиции, ему необходимо бороться с коррупцией. Несмотря на усилия Монголии, позиция страны в Индексе восприятия коррупции с 2019 года не улучшилась. Если правительство Занданшатара не предпримет решительных шагов и не раскроет такие крупные дела, как кража угля в 2022 году, хищение средств из «зеленого автобуса» и другие известные гражданские дела, то возможности и независимость судебной системы Монголии будут все чаще подвергаться сомнению.

2026 год станет поворотным для международных отношений Монголии. Прошло 15 лет с момента принятия Концепции национальной безопасности Монголии (2010 г.), за которой последовала Концепция внешней политики (2011 г.). С тех пор региональная и глобальная геополитическая обстановка изменилась, и в результате Монголии необходимо пересмотреть свои концепции и методы решения возникающих проблем. В условиях цифрового общества Монголии дезинформация и кибербезопасность стали серьезной проблемой на пути к превращению страны в цифровое государство.

18 декабря было опубликовано исследование о российской кампании дезинформации в Монголии и о том, как это влияет на пространство социальных сетей. В целом, исследование показало, что открытое общество Монголии стало жертвой дезинформации. Исследование также показало, что благодаря своему присутствию в цифровом пространстве Монголия стала центром иностранного влияния и сбора информации. Правительству Монголии необходимо будет решить эти проблемы, одновременно деликатно балансируя между иностранным влиянием на монгольской земле. Само собой разумеется, что правительству Монголии необходимо создать рабочий механизм, защищающий право монгольского народа на свободу выражения мнений и собственную точку зрения по всем вопросам внешней и внутренней политики.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра Азиатско-Тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

