Монголы и индейцы — братья по крови

Монголов и индейцев связывает не только генетическая связь, но и языковой.

После более чем столетия спекуляции, международная группа генетиков убедительно доказала, что ацтеки, инки и ирокезы тесно связаны с монгольскими народами.

Теория монголов, мигрирующих из Сибири по Чукотке и Аляске, вплоть до Огненной Земли на оконечности Южной Америки, появилась почти сто лет назад. Известный монгольский писатель Түдэв Лодон, выходец из монгольского Алтая, уроженец аймака Говь-Алтай, заметил, что в монгольском языке и в языке индейцев имеется ряд идентичных слов и словосочетаний. Например, название города Куско в Перу — почти монгольское «Хүйс», что означает «пупок» или центр земли. Примечательно, что «Куско» в переводе с индейского языка кечуа означает «Пуп Земли».

Также Түдэв Лодон отметил, что в словарях инков есть ряд слов, похожих по произношению и смыслу. Например: айул - айл, что означает деревня или соседы, кукс - хүүхс (на разговорном монгольском языке «дети»). Также Түдэв выяснил, что слово «аuki» племени кечуа идентичено монгольским словом «агь», что означает на русском «принц» или сын короля.

Кроме того, пять из Алеутских остров, имеют монгольские названия. Атака-Адаг или на русском «устье реки», Атка-Атга или на русском «горсть», Ikanud- Их Нуд или на русском «большие глаза», Ikanutak-Их Нутаг или Эх Нутаг- «Родина», Ushka-Уушиг или «легкие». Об этом писал монгольский учёный Жамбалдорж Сумъяа.

Важно и то, что коренное население Алеутских островов, алеуты сами себя называют «unangan» или «унаган». «Унаган» — это чистое монгольское слово, означает «коренной». Например, монголы говорят: «Би унаган монгол» — «я коренной монгол».

В 2013 году в двух ведущих мировых научных журналах, Nature и Science, были опубликованы статьи об анализе целых геномов коренных американцев и их монгольских и сибирских «кузенов». Было проведено сравнение с населением в других регионах по всему миру. В первом исследовании проанализировано 48 человек из Бразилии. Во втором исследовании — 31 геном народов, проживающих в США, Монголии и Сибири.

Результаты обоих исследований подтвердили, что предки коренных американцев уехали из Монголии и Сибири около 20,000-30,000 лет назад. В результате, ученые доказали, вне всякого сомнения, что коренные американцы тесно связаны с народами Монголии и Алтая. Но в ходе исследования было сделано и еще одно открытие. «Кроме связи с сибирскими предками, некоторые коренные американцы показали загадочную связь с коренными народами Австралии и Меланезии в Тихом океане», — отметил русский генетик Олег Балановский.

Ученые уже знают, каким образом люди путешествовали в Америку из Монголии и Алтая. «Вместо Берингова пролива 30000 лет назад был мост — перешеек, потому что во время ледникового периода много воды было заперто в ледниках и уровень Мирового океана был ниже», — объясняет д-р Балановский.

Он добавил, что до сих пор не ясно, была ли миграция из Австралии и Меланезии в Америку прямо через океан, или же она шла вверх вдоль побережья и через Алеутские острова. Археологи продолжают изучать этот вопрос.

