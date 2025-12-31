Путин подписал закон о ратификации торгового соглашения ЕАЭС с Монголией

CentralAsia (MNG) - Ратифицировано временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации временного торгового соглашения Евразийского экономического союза с Монголией, соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, было подписано в Минске 27 июня 2025 года.

Соглашение направлено на либерализацию или упрощение торговли товарами между Сторонами, в частности, путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров в соответствии с положениями Соглашения. Оно также направлено на поддержку экономического и торгового сотрудничества между Сторонами.

