Сезон гриппа стал длиннее, а число случаев заболевания увеличилось за последние три года

CentralAsia (MNG) - По данным органов здравоохранения, за последние три года сезоны гриппа в Монголии длились примерно вдвое дольше, а число заболевших увеличилось примерно в 1.5–2 раза.

В этом году вспышка началась раньше и распространилась быстрее, что отчасти было вызвано одновременной циркуляцией и преобладанием в обществе штаммов респираторно-синцитиального вируса (РСВ) и вируса гриппа А (H3N2).

Для снижения числа тяжелых случаев заболевания и осложнений страна начала вакцинацию групп высокого риска 12 сентября, используя 300 000 доз вакцины, произведенной в Республике Корея.

Вакцина включает два штамма вируса гриппа А и два штамма вируса гриппа В. Власти заявляют, что более высокий охват вакцинацией, на 20–40% превышающий показатели предыдущих трех лет, помог сдержать пик заболеваемости и уменьшить количество осложнений во время вспышки.

