На Центральном стадионе открылся ледовый стадион мечты «Dream Ice Stadium–2025»

CentralAsia (MNG) - Проект «Dream Ice Stadium–2025» (Зимняя зона отдыха за плату), созданный для предоставления горожанам места для зимнего отдыха, был торжественно открыт на Центральном стадионе 26 декабря 2025 года.

Проект включает в себя крупнейший в Улан-Баторе открытый ледовый каток, снежную горку и санную площадку для детей, отапливаемые зоны отдыха, пункты продажи горячих напитков и обслуживания, а также полностью освещенную зону отдыха. Организаторы заявляют, что комплекс спроектирован как место для семейного отдыха и подходит для повседневного использования в течение всего зимнего сезона.

Лхагвадулам Дорждаваа

«Центральный стадион должен не только принимать крупные мероприятия, но и находиться в непосредственной близости от повседневной жизни горожан и быть пригодным для использования в любое время года», — заявила Лхагвадулам Дорждаваа, испольнительный директор компании Central Stadium LLC. Она добавила, что проект, разработанный по инициативе местного сообщества и при поддержке частного сектора, будет способствовать занятиям спортом и сокращению времени, проводимого за экраном, у детей и молодежи во время школьных каникул.

Цели проекта:

Поддержка здорового и активного образа жизни детей и молодежи;

Предоставление возможностей для семейного отдыха в центре города;

Создание позитивной среды, способствующей снижению зависимости от экранов;

Повышение роли Центрального стадиона как круглогодичного общественного пространства.

Проект «Dream Ice Stadium–2025» будет открыт до 10 марта 2026 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения