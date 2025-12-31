Казахстан возобновил статус регионального гляциологического центра под эгидой ЮНЕСКО

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и ЮНЕСКО о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в качестве центра категории 2 под эгидой организации. Документ опубликован на сайте Акорда.

Соглашение направлено на развитие международного научного сотрудничества в сфере изучения горных ледников, снежного покрова и вечной мерзлоты, а также на оценку их влияния на водные ресурсы Центральной Азии в условиях изменения климата.

Согласно документу, статус центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО возобновляется сроком на восемь лет. Соглашение предусматривает проведение научно-исследовательской и образовательной деятельности, координацию региональных проектов в области гляциологии и водных ресурсов, а также формирование Совета управляющих с участием представителей правительства Казахстана, ЮНЕСКО и государств региона.

Кроме того, центр сможет реализовывать совместные научные проекты, организовывать семинары и обучающие программы с участием международных экспертов, а также обеспечивать открытый обмен научными данными и внедрение современных технологий мониторинга и сохранения ледников.

Ранее соглашение было ратифицировано Мажилис.

Справка:

Центры категории 2 под эгидой ЮНЕСКО не входят в структуру самой организации и не финансируются напрямую из её бюджета. Они создаются и содержатся за счёт принимающего государства, но работают в соответствии с программами и приоритетами ЮНЕСКО, способствуя реализации её целей на региональном и международном уровнях.

