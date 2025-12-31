Китай упростил визовые процедуры для граждан Туркменистана до конца 2026 года

CentralAsia (TM) - Посольство Китай в Туркменистан объявило о расширении политики освобождения от сдачи отпечатков пальцев при подаче заявлений на визу в Китай. Мера направлена на упрощение визовых процедур и будет действовать с настоящего момента до 31 декабря 2026 года, сообщает Orient.

Согласно информации дипмиссии, от процедуры сдачи биометрических данных освобождаются все заявители на краткосрочные визы сроком пребывания до 180 дней.

При этом для заявителей, оформляющих визы категорий D, J1, Q1, S1, X1 и Z, которые предусматривают последующее получение вида на жительство после въезда в Китай, требование о сдаче отпечатков пальцев сохраняется и будет применяться в установленном порядке.

Кроме того, Китай продлил до конца 2026 года политику временного снижения визовых сборов для граждан Туркменистана. По данным Бизнес Туркменистан, размер визовых сборов составляет: однократная виза — $4, двукратная — $56, многократная виза сроком на шесть месяцев — $206, годовая многократная — $386.