Президент Казахстана обратился к главам государств ЕАЭС

CentralAsia (KZ) - Акорда опубликовала обращение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев к главам государств — членов Евразийский экономический союз. С 1 января Казахстан председательствует в органах объединения.

Глава государства напомнил, что уходящий год стал юбилейным для ЕАЭС. Несмотря на глобальные потрясения последних лет, страны союза демонстрируют положительную экономическую динамику. Основной задачей на предстоящий период президент назвал повышение эффективности интеграции, укрепление потенциала и востребованности объединения.

С 2026 года в ЕАЭС начинается реализация декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года под названием «Евразийский экономический путь».

В период председательства Казахстан предлагает сосредоточиться на ряде ключевых направлений. Одним из них станет использование искусственного интеллекта как инструмента развития экономической интеграции. По словам президента, технологии ИИ уже позволяют прогнозировать торговые потоки и оценивать влияние таможенных пошлин и торговых соглашений на экономическое развитие государств.

Касым-Жомарт Токаев предложил подписать совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС на полях Евразийского экономического форума, который состоится в 2026 году в Астана.

Отдельное внимание в обращении уделено развитию ЕАЭС как логистического хаба Евразии. Президент отметил необходимость безотлагательного совершенствования транспортно-логистической и таможенной инфраструктуры, развития международных транспортных коридоров и мультимодальных перевозок, а также предложил создать интегрированную систему управления грузопотоками на базе искусственного интеллекта.

Также среди приоритетов названы цифровизация промышленности и агропромышленного комплекса, развитие кооперации для выпуска конкурентоспособной продукции и создание условий для внедрения цифровых решений и ИИ на предприятиях и в фермерских хозяйствах.

Ещё одним направлением Токаев обозначил развитие безбарьерной торговли. По его словам, таможенное и иное государственное регулирование не должно использоваться в качестве инструмента давления на страны — участницы союза. Для оперативного выявления потенциальных торговых барьеров предлагается применять технологии искусственного интеллекта при мониторинге законодательных инициатив государств-членов.

Кроме того, президент подчеркнул важность расширения экономического сотрудничества ЕАЭС с внешними партнёрами. В 2025 году были подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Монголией и Индонезией, а также соглашение об экономическом партнёрстве с ОАЭ. В перспективе целесообразно развивать взаимодействие со странами Глобального Юга, Арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки.

Казахстан, как отметил глава государства, намерен в период своего председательства содействовать выполнению всех задач, включённых в повестку дня ЕАЭС.

