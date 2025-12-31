экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Депутат предложил ограничить Нурсултану Назарбаеву выезд за границу
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
Предыстория: В Кремле прошла встреча Путина и Назарбаева

CentralAsia (KZ) -  Депутат Мажилиса Ермурат Бапи предложил законодательно ограничить выезд за границу бывшим высокопоставленным чиновникам, имеющим доступ к гостайне. В числе таких лиц он назвал и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Orda.kz. 

Поводом для инициативы стала недавняя встреча Назарбаева с Владимиром Путиным в Кремле. По мнению депутата, подобные поездки могут создавать риски для национальной безопасности.

Бапи заявил, что государственные секреты, которыми обладают экс-президенты, министры и другие бывшие чиновники, остаются фактором безопасности страны. Поэтому нужен правовой барьер для их выезда за рубеж. В качестве примера депутат сослался на международную практику, в том числе на ограничения в Китае.

«Поэтому для обеспечения безопасности страны необходим закон, регулирующий возможность выезда за границу лиц, имеющих доступ к государственной тайне», -

написал Бапи.

Он предложил заранее устанавливать «пограничный контроль» или «красный флаг» для таких фигур, как Назарбаев и Кайрат Кожамжаров. По словам депутата, поездка экс-президента в Москву может восприниматься как давление на государственные органы и общество Казахстана. Позже, отвечая на вопросы журналистов, Бапи также заявил, что не видит в происходящем политической выгоды для страны.

«Мне жалко человека, который не нашёл опоры у себя в стране, у своего народа. Теперь он вынужден за пределами страны искать поддержку. Это трагедия для экс-президента», - сказал депутат.

Это была уже вторая встреча Елбасы с Путиным в 2025 году. Предыдущая подобная встреча между ними состоялась в мае этого года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com