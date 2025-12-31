Депутат предложил ограничить Нурсултану Назарбаеву выезд за границу

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Депутат Мажилиса Ермурат Бапи предложил законодательно ограничить выезд за границу бывшим высокопоставленным чиновникам, имеющим доступ к гостайне. В числе таких лиц он назвал и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Orda.kz.

Поводом для инициативы стала недавняя встреча Назарбаева с Владимиром Путиным в Кремле. По мнению депутата, подобные поездки могут создавать риски для национальной безопасности.

Бапи заявил, что государственные секреты, которыми обладают экс-президенты, министры и другие бывшие чиновники, остаются фактором безопасности страны. Поэтому нужен правовой барьер для их выезда за рубеж. В качестве примера депутат сослался на международную практику, в том числе на ограничения в Китае.

«Поэтому для обеспечения безопасности страны необходим закон, регулирующий возможность выезда за границу лиц, имеющих доступ к государственной тайне», -

написал Бапи.

Он предложил заранее устанавливать «пограничный контроль» или «красный флаг» для таких фигур, как Назарбаев и Кайрат Кожамжаров. По словам депутата, поездка экс-президента в Москву может восприниматься как давление на государственные органы и общество Казахстана. Позже, отвечая на вопросы журналистов, Бапи также заявил, что не видит в происходящем политической выгоды для страны.

«Мне жалко человека, который не нашёл опоры у себя в стране, у своего народа. Теперь он вынужден за пределами страны искать поддержку. Это трагедия для экс-президента», - сказал депутат.

Это была уже вторая встреча Елбасы с Путиным в 2025 году. Предыдущая подобная встреча между ними состоялась в мае этого года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения