Генсек ОТГ К.Омуралиев подвёл итоги деятельности организации в 2025 году

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организация тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев подвёл итоги деятельности ОТГ в 2025 году, отметив значительный прогресс в политическом, экономическом и гуманитарном сотрудничестве между тюркскими государствами. Об этом говорится в его новогоднем обращении.

По словам Омуралиева, прошедший год стал важным этапом в реализации «Видения тюркского мира – 2040» и Стратегии ОТГ на 2022–2026 годы. В рамках председательства Кыргызстан в 2025 году было организовано более 150 мероприятий, включая свыше 30 встреч высокого уровня, а также запущено 10 новых инициатив, направленных на углубление интеграции и институциональное развитие Организации.

Одним из ключевых событий года стал неформальный саммит ОТГ, прошедший 21 мая 2025 года в Будапешт. По его итогам была принята Будапештская декларация, определившая приоритеты экономической интеграции, цифрового развития и безопасности. Впервые подобное мероприятие состоялось в Европе — на территории государства-наблюдателя.

Историческим событием также стала первая встреча глав правительств стран ОТГ в Бишкек, по итогам которой был учреждён постоянный механизм координации для ускорения реализации решений саммитов.

В обращении подчёркивается, что в 2025 году были расширены новые направления сотрудничества, включая взаимодействие центральных банков, органов финансовой разведки, оборонной промышленности, институтов интеллектуальной собственности и социальных ведомств. Создание Совета по зелёному финансированию, Союза страхования тюркского мира и Тюркской сети содействия инвестициям способствовало укреплению экономической интеграции.

Значительное внимание уделялось молодёжным, спортивным и гуманитарным проектам. Среди них — III Универсиада тюркских государств в Кыргызстане, присвоение Алматы статуса Молодёжной столицы тюркского мира, выбор Манаса в качестве Туристической столицы тюркского мира, а также проведение форумов и спортивных мероприятий в Узбекистане, Азербайджане и Турции.

Ключевым событием года стал 12-й саммит ОТГ, прошедший 7 октября 2025 года в Габала под девизом «Региональный мир и безопасность». На саммите была принята Габалинская декларация, включающая 121 пункт, и официально передано председательство от Кыргызстана Азербайджан.

Также был утверждён формат «ОТГ+» для углубления сотрудничества с внешними партнёрами и подтверждены приоритетные инфраструктурные проекты, включая развитие Среднего и Зангезурского коридоров, а также железнодорожных маршрутов Баку–Тбилиси–Карс и Китай–Кыргызстан–Узбекистан.

В международном измерении ОТГ активизировала взаимодействие с глобальными институтами и провела мероприятия в Женеве, Вене, Нью-Йорке и Брюсселе. Были совершены визиты высокого уровня в Монголию, Мексику и США, расширившие политический диалог и экономическое партнёрство.

Омуралиев также отметил культурные достижения, включая провозглашение ЮНЕСКО 15 декабря Всемирным днём тюркской языковой семьи, а также расширение языковой доступности официального сайта ОТГ и возобновление программы стажировок для студентов из тюркских стран.

В завершение Генеральный секретарь выразил благодарность государствам-членам и наблюдателям за поддержку и вклад в развитие Организации и пожелал народам тюркского мира мира, стабильности и процветания в наступающем году.