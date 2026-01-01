Монгольские пограничники задержали «медведя-нарушителя границы», перешедшего границу с российской стороны

- Монголия, происшествия
Монгольские пограничники задержали бурого медведя, перешедшего границу из России, в Ханжит-Баге, на территории сомона Тэс, аймаке Увс, и передали его в Управление по охране особо охраняемой территории Хан-Хэнтий.
После более чем 20 дней напряженной работы команда, которой было поручено поймать медведя, успешно заманила его живым в ловушку, установленную в районе Тооромт, сомоне Тэс. В течение этого времени профессиональный ветеринар проводил анестезию, выполнял некоторые анализы, проводил измерения и собирал данные.
Затем бурого медведя перевезли и передали в Управление по охране особо охраняемой территории Хан-Хэнтий, где он проведет зиму и будет выпущен обратно в дикую природу в подходящее время, предположительно весной 2026 года.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews