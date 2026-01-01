Монгольские юноши и девочки завоевали золотую и серебряную медали на Prague Volleyball Games. Фото

CentralAsia (MNG) -
Международные соревнования по волейболу Prague Volleyball Games завершились 29 декабря 2025 года. В турнире приняли участие 146 команд из 16 стран.
Победителями в категории PVG MU12 стала Mongolian Volleyball Academy. В финале они в трех сетах обыграли польскую команду UKS Volley Brzesko, завершив доминирующее выступление на турнире. Первую золотую медаль на чемпионате Prague Volleyball Games спорту в этом году завоевала Монголия.
Еще один финал в категории FU12 завершен среди девочек. На этот раз Mongolian Volleyball Academy встретилась с чешскими девушками из Volejbal Rudolfov. Несмотря на явное поражение в первом сете, Rudolfov собрался с силами, отыгрался и переломил ход матча. Итоге монгольские девочки заняли второе место.
Однако монгольские юноши завоевали серебро в категории MU16, уступив Германии. Международное противостояние между VGF Marktredwitz и Mongolian Volleyball Academy дошло до тай-брейка, в котором немецкая команда одержала убедительную победу.
Кроме того, лучшим игроком турнира был признан Мөнх-Эрдэнэ Баттогтох.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews