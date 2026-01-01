Хирурги Национального центра травматологии успешно провели микроскопическую операцию на позвоночнике. Фото

CentralAsia (MNG) -
Микроскопическая хирургия позвоночника — это малоинвазивная хирургическая процедура, выполняемая с использованием самых современных технологий для лечения заболеваний позвоночника.
Национальная группа медицинских экспертов прошла обучение за рубежом для диагностики и лечения заболеваний, которые в Монголии считаются неизлечимыми.
Соответственно, в 2024 году врачи отделения спинальной хирургии Национального центра травматологии и дефектологии изучали хирургию позвоночника, хирургию врожденных и тяжелых искривлений позвоночника, деформаций, а также операции по замене позвоночника в больнице Бучхон Университета Сунчунхян и больнице Ансан Корейского университета в Республике Корея.
Кроме того, Национальный центр травматологии принял решение о приобретении необходимого оборудования для операций на позвоночнике, такого как спинальный эндоскоп «CON MED 4K UHD» в 2023 году и микроскоп «Carl Zeiss Pentero 800» в 2025 году, с целью внедрения международных технологий лечения в систему здравоохранения и поддержки деятельности медицинских специалистов, прошедших подготовку в рамках национальной программы повышения квалификации.
Врачи отделения спинальной хирургии Национального центра травматологии и дефектологии в сотрудничестве с профессором Им Су-бином, заведующим нейрохирургическим отделением больницы Бучхон Университета Сунчунхян (Республика Корея), успешно провели операцию на позвоночнике с использованием микроскопа.
В частности, пациентам с посттравматическими проблемами со спиной проводили операцию под микроскопом, в ходе которой удаляли тело позвонка через боковой разрез, устанавливали имплантат-расширитель и фиксировали его. Это имеет множество важных преимуществ, включая меньшее количество рубцов и боли, более быстрое восстановление работоспособности и сокращение продолжительности пребывания в больнице.
Микроскопическая хирургия позвоночника — это малоинвазивный метод лечения, использующий операционный микроскоп и специальные инструменты для точного удаления грыж дисков, освобождения нервов при стенозе и стабилизации позвоночника через небольшие разрезы (2-3 см), что обеспечивает высокую точность, меньшую травматичность, быстрое восстановление и снижение рисков по сравнению с открытыми операциями. Основные процедуры включают микродискэктомию, ламинотомию, а также фиксацию позвонков и вертебропластику.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews