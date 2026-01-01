Mobicom официально запускает mobiAI, продвинутый чат-бот с ИИ

Компания Mobicom Corporation запустила нового помощника на основе искусственного интеллекта под названием mobiAI, призванного приблизить технологические разработки к повседневной жизни пользователей через приложение и веб-сайт mobicom.

Новая система mobiAI объединяет возможности ведущих международных систем искусственного интеллекта, таких как OpenAI, Google Gemini и Perplexity AI, и отличается более быстрыми, точными и интеллектуальными ответами.

Кроме того, благодаря сотрудничеству с пакетом Smart Data Package от Mobicom, пользователи теперь могут использовать сервисы искусственного интеллекта, соответствующие мировым стандартам, по более доступной цене.

Новые возможности mobiAI

Обновлённый сервис включает в себя широкий спектр операций, в том числе:

Desktop version

Доступно с настольного компьютера.

Voice mode

Вы можете общаться голосом.

Deep research

Deep research или Глубокое исследование — это способность рассматривать данный вопрос с разных точек зрения и с разных сторон.

Image generation, library, sharing function

Вы можете обрабатывать изображения, сохранять обработанные изображения в библиотеку и делиться ими с другими.

Сохранение истории чата

Ваши предыдущие чаты будут сохранены. Вы также можете продолжить и возобновить общение.

Сервис доступен в двух версиях: Basic и Premium. Пользователи Premium могут в полной мере использовать все перечисленные выше дополнительные функции, а активация пакета Smart Data Package разблокирует mobiAI Premium на 30 дней.

1. Что такое mobiAI?

mobiAI — это многозадачный ИИ-помощник, объединяющий мощные модели, такие как OpenAI GPT-5, GPT-4o, GPT-3.5, GPT-3-mini, Google Gemini 2.5 Pro/Flash и Perplexity Sonar Pro. Система mobiAI будет выполнять множество задач, включая ответы на вопросы пользователей, поиск информации, обработку текста, генерацию идей и многое другое.

mobiAI доступен в базовой и премиум-версиях. Премиум-версия активируется через пакет Smart Data.

2. Как использовать mobiAI Premium?

Активировав Smart Data в меню «Данные» приложения Mobicom, вы получите доступ к mobiAI Premium на 30 дней.

Когда пользователь, использующий базовую версию mobiAI, заходит в чат, появляется окно с предложением приобрести пакет данных, и после покупки выбранного пакета данных автоматически активируются права премиум-класса.

3. Специальные помощники

Для упрощения работы пользователя mobiAI предлагает 12 типов специальных помощников. Это функции, которые можно использовать сразу:

сокращение текста;

написание подписей к постам в социальных сетях;

предварительно настроенные средства проверки орфографии и т. д.

4. Возможность вставки изображений и файлов

Можно вставлять изображения и часто используемые файлы, такие как DOC и PDF.

Можно извлекать изображения из файлов и сохранять их. (Удалить их нельзя)

5. Режим веб-поиска

Активация кнопки «Веб-поиск» в левом нижнем углу mobiAI запустит поиск в интернете с помощью Perplexity AI для получения актуальной информации и ответа на ваш запрос.

6. Premium features

Desktop version — вы можете использовать её на своём компьютере.

Voice mode — вы можете общаться голосом.

Deep research — вы можете проводить глубокие исследования или изучать заданный вопрос во многих аспектах и ​​областях.

Image generation, library, sharing function — вы можете обрабатывать изображения, сохранять обработанные изображения в библиотеке и делиться ими с другими.

Chat history — ваши предыдущие чаты будут сохранены. Вы также можете продолжить и возобновить разговор.

7. Что следует учитывать при использовании mobiAI

В некоторых случаях он может давать вводящие в заблуждение ответы, поэтому, пожалуйста, перепроверяйте важную информацию.

8. Срок действия mobiAI и Smart Data

Премиум-подписка mobiAI будет активирована сразу после активации пакета Smart Data.

Если пользователь приобретает дополнительный пакет Smart Data, пока основной пакет активен, действие mobiAI Premium будет продлено на срок действия дополнительного пакета Smart Data.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

