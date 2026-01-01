Mobicom официально запускает mobiAI, продвинутый чат-бот с ИИ

CentralAsia (MNG) -
Компания Mobicom Corporation запустила нового помощника на основе искусственного интеллекта под названием mobiAI, призванного приблизить технологические разработки к повседневной жизни пользователей через приложение и веб-сайт mobicom.
Новая система mobiAI объединяет возможности ведущих международных систем искусственного интеллекта, таких как OpenAI, Google Gemini и Perplexity AI, и отличается более быстрыми, точными и интеллектуальными ответами.
Кроме того, благодаря сотрудничеству с пакетом Smart Data Package от Mobicom, пользователи теперь могут использовать сервисы искусственного интеллекта, соответствующие мировым стандартам, по более доступной цене.
Новые возможности mobiAI
Обновлённый сервис включает в себя широкий спектр операций, в том числе:
-
Desktop version
Доступно с настольного компьютера.
-
Voice mode
Вы можете общаться голосом.
-
Deep research
Deep research или Глубокое исследование — это способность рассматривать данный вопрос с разных точек зрения и с разных сторон.
-
Image generation, library, sharing function
Вы можете обрабатывать изображения, сохранять обработанные изображения в библиотеку и делиться ими с другими.
-
Сохранение истории чата
Ваши предыдущие чаты будут сохранены. Вы также можете продолжить и возобновить общение.
Сервис доступен в двух версиях: Basic и Premium. Пользователи Premium могут в полной мере использовать все перечисленные выше дополнительные функции, а активация пакета Smart Data Package разблокирует mobiAI Premium на 30 дней.
1. Что такое mobiAI?
-
mobiAI — это многозадачный ИИ-помощник, объединяющий мощные модели, такие как OpenAI GPT-5, GPT-4o, GPT-3.5, GPT-3-mini, Google Gemini 2.5 Pro/Flash и Perplexity Sonar Pro. Система mobiAI будет выполнять множество задач, включая ответы на вопросы пользователей, поиск информации, обработку текста, генерацию идей и многое другое.
-
mobiAI доступен в базовой и премиум-версиях. Премиум-версия активируется через пакет Smart Data.
2. Как использовать mobiAI Premium?
-
Активировав Smart Data в меню «Данные» приложения Mobicom, вы получите доступ к mobiAI Premium на 30 дней.
-
Когда пользователь, использующий базовую версию mobiAI, заходит в чат, появляется окно с предложением приобрести пакет данных, и после покупки выбранного пакета данных автоматически активируются права премиум-класса.
3. Специальные помощники
-
Для упрощения работы пользователя mobiAI предлагает 12 типов специальных помощников. Это функции, которые можно использовать сразу:
-
сокращение текста;
-
написание подписей к постам в социальных сетях;
-
предварительно настроенные средства проверки орфографии и т. д.
4. Возможность вставки изображений и файлов
-
Можно вставлять изображения и часто используемые файлы, такие как DOC и PDF.
-
Можно извлекать изображения из файлов и сохранять их. (Удалить их нельзя)
5. Режим веб-поиска
-
Активация кнопки «Веб-поиск» в левом нижнем углу mobiAI запустит поиск в интернете с помощью Perplexity AI для получения актуальной информации и ответа на ваш запрос.
6. Premium features
-
Desktop version — вы можете использовать её на своём компьютере.
-
Voice mode — вы можете общаться голосом.
-
Deep research — вы можете проводить глубокие исследования или изучать заданный вопрос во многих аспектах и областях.
-
Image generation, library, sharing function — вы можете обрабатывать изображения, сохранять обработанные изображения в библиотеке и делиться ими с другими.
-
Chat history — ваши предыдущие чаты будут сохранены. Вы также можете продолжить и возобновить разговор.
7. Что следует учитывать при использовании mobiAI
-
В некоторых случаях он может давать вводящие в заблуждение ответы, поэтому, пожалуйста, перепроверяйте важную информацию.
8. Срок действия mobiAI и Smart Data
-
Премиум-подписка mobiAI будет активирована сразу после активации пакета Smart Data.
-
Если пользователь приобретает дополнительный пакет Smart Data, пока основной пакет активен, действие mobiAI Premium будет продлено на срок действия дополнительного пакета Smart Data.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews