Mobicom официально запускает mobiAI, продвинутый чат-бот с ИИ

CentralAsia (MNG) -  

Компания Mobicom Corporation запустила нового помощника на основе искусственного интеллекта под названием mobiAI, призванного приблизить технологические разработки к повседневной жизни пользователей через приложение и веб-сайт mobicom.

Новая система mobiAI объединяет возможности ведущих международных систем искусственного интеллекта, таких как OpenAI, Google Gemini и Perplexity AI, и отличается более быстрыми, точными и интеллектуальными ответами.

Кроме того, благодаря сотрудничеству с пакетом Smart Data Package от Mobicom, пользователи теперь могут использовать сервисы искусственного интеллекта, соответствующие мировым стандартам, по более доступной цене.

Новые возможности mobiAI

Обновлённый сервис включает в себя широкий спектр операций, в том числе:

  • Desktop version

Доступно с настольного компьютера.

  • Voice mode

Вы можете общаться голосом.

  • Deep research

Deep research или Глубокое исследование — это способность рассматривать данный вопрос с разных точек зрения и с разных сторон.

  • Image generation, library, sharing function

Вы можете обрабатывать изображения, сохранять обработанные изображения в библиотеку и делиться ими с другими.

  • Сохранение истории чата

Ваши предыдущие чаты будут сохранены. Вы также можете продолжить и возобновить общение.

Сервис доступен в двух версиях: Basic и Premium. Пользователи Premium могут в полной мере использовать все перечисленные выше дополнительные функции, а активация пакета Smart Data Package разблокирует mobiAI Premium на 30 дней.

1. Что такое mobiAI?

  • mobiAI — это многозадачный ИИ-помощник, объединяющий мощные модели, такие как OpenAI GPT-5, GPT-4o, GPT-3.5, GPT-3-mini, Google Gemini 2.5 Pro/Flash и Perplexity Sonar Pro. Система mobiAI будет выполнять множество задач, включая ответы на вопросы пользователей, поиск информации, обработку текста, генерацию идей и многое другое.

  • mobiAI доступен в базовой и премиум-версиях. Премиум-версия активируется через пакет Smart Data.

2. Как использовать mobiAI Premium?

  • Активировав Smart Data в меню «Данные» приложения Mobicom, вы получите доступ к mobiAI Premium на 30 дней.

  • Когда пользователь, использующий базовую версию mobiAI, заходит в чат, появляется окно с предложением приобрести пакет данных, и после покупки выбранного пакета данных автоматически активируются права премиум-класса.

3. Специальные помощники

  • Для упрощения работы пользователя mobiAI предлагает 12 типов специальных помощников. Это функции, которые можно использовать сразу:

  • сокращение текста;

  • написание подписей к постам в социальных сетях;

  • предварительно настроенные средства проверки орфографии и т. д.

4. Возможность вставки изображений и файлов

  • Можно вставлять изображения и часто используемые файлы, такие как DOC и PDF.

  • Можно извлекать изображения из файлов и сохранять их. (Удалить их нельзя)

5. Режим веб-поиска

  • Активация кнопки «Веб-поиск» в левом нижнем углу mobiAI запустит поиск в интернете с помощью Perplexity AI для получения актуальной информации и ответа на ваш запрос.

6. Premium features

  • Desktop version — вы можете использовать её на своём компьютере.

  • Voice mode — вы можете общаться голосом.

  • Deep research — вы можете проводить глубокие исследования или изучать заданный вопрос во многих аспектах и ​​областях.

  • Image generation, library, sharing function — вы можете обрабатывать изображения, сохранять обработанные изображения в библиотеке и делиться ими с другими.

  • Chat history — ваши предыдущие чаты будут сохранены. Вы также можете продолжить и возобновить разговор.

7. Что следует учитывать при использовании mobiAI

  • В некоторых случаях он может давать вводящие в заблуждение ответы, поэтому, пожалуйста, перепроверяйте важную информацию.

8. Срок действия mobiAI и Smart Data

  • Премиум-подписка mobiAI будет активирована сразу после активации пакета Smart Data.

  • Если пользователь приобретает дополнительный пакет Smart Data, пока основной пакет активен, действие mobiAI Premium будет продлено на срок действия дополнительного пакета Smart Data.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
