Кабмин запретил повышение цен на воду, электроэнергию и отопление в 2026 году

На заседании кабинета министров министрам, руководителям всех ведомств и губернаторам, устанавливающим тарифы, было запрещено повышать цены и сборы за все государственные услуги, включая водоснабжение, электроснабжение и отопление, в 2026 году.

Комитет по регулированию энергетики принял решение повысить цены на отопление на 85 процентов в 2024 году. Однако считалось, что это решение еще больше подстегнет инфляцию, поэтому было решено временно заморозить все повышения цен до 2025 года, исходя из уровня инфляции.

Однако, несмотря на то, что чиновники объявили о планах повышения цен на вышеупомянутые услуги в 2026 году, правительство запретило повышение платы за электроэнергию и отопление.

