В 2025 году число иностранных туристов, прибывших в Монголию, увеличилось на 5%

CentralAsia (MNG) -

Согласно официальным данным, опубликованным во вторник Монгольской туристической организацией, в 2025 году число туристов, прибывающих в Монголию, выросло на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, с января по декабрь Монголия зафиксировала в общей сложности более 851 000 визита иностранных туристов, имеющих загранпаспорта.

Согласно заявлению Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи, правительство Монголии приняло решение продлить программу развития туризма «Годы, чтобы посетить Монголию» до 2028 года с целью содействия развитию круглогодичного туризма в стране.

18 иностранных авиакомпаний выполняют рейсы в Монголию. В настоящее время большинство иностранных авиакомпаний прибывают из Республики Корея (), России (4) и Китая (3). Помимо этих трех стран, этим летом авиакомпании из Турции и Таиланда планируют выполнить в общей сложности 10 116 рейсов по 22 направлениям.

В настоящее время экономика Монголии по-прежнему сильно зависит от экспорта минеральных ресурсов. Развитие туризма считается одним из приоритетов диверсификации экономики страны и повышения конкурентоспособности ее туристического сектора в условиях глобальной конкуренции.

В 2024 году эту азиатскую страну, не имеющую выхода к морю, посетили в общей сложности 727 400 иностранных туристов, что принесло ей $1.6 млрд от туристического сектора.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения