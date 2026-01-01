После выступления на развлекательном шоу «Чудо-тренер» монголка отправляется наносить сокрушительный удар в V League Кореи

Энхсоёл Жамъяанпурэв или Инкуши

CentralAsia (MNG) -

Женский профессиональный волейбол — самый популярный вид спорта в Корее, что является редким достижением, противоречащим обычной корреляции между международными результатами и популярностью внутри страны.

Подогревая интерес к новому сезону V League, развлекательное шоу «Чудо-тренер» с участием корейской звезды волейбола Ким Ён-кун покорило поклонников закулисным взглядом на команду, которую тренирует легенда.

Одной из неожиданных звезд шоу стала монгольская спортсменка Инкуши, настоящее имя которой ЭНХСОЁЛ Жамъяанпурэв. Инкуши, как и главный тренер Ким, покорила сердца зрителей «Чудо-тренера» своей историей успеха, полной испытаний, неудач, упорства и личностного роста.

Оставив свою семью в Монголии в юном возрасте, чтобы осуществить свою мечту в чужой стране, Инкуши столкнулась с препятствиями, споткнулась и получила травмы, но всегда поднималась. Ее искренние ответы Ким — простое «Да, да» — привели к тому, что зрители прозвали ее «Nepkushi», созвучным корейскому слову «да» и фамилии Инкуши.

После окончания шоу Инкуши вернулась в школу — пока её не пригласили в командуJung Kwan Jang Red Sparks. Она подписала контракт на замену Випави Сритонг, тайской нападающей, выбывшей из строя из-за травмы.

В среду рано утром она вернулась из Монголии, куда ездила для получения рабочей визы, и прибыла в тренировочный центр Чон Кван Чжана в Тэджон позже в тот же день.

Энхсоёл Жамъяанпурэв или Инкуши нападает

Несмотря на её обаяние и трудолюбие, остаются некоторые опасения. Ранее, в апреле, Инкуши не прошла отбор на азиатские отборочные соревнования. Корейскую спортсменку со схожими навыками могут выбрать и тренировать со временем, но от иностранных игроков обычно ожидают немедленных результатов.

Чон Джин, главный тренер женской коммерческой средней школы Мокпо — альма-матер Инкуши, — вспоминает, что рассматривала возможность смены гражданства еще в юном возрасте, предвидя подобные препятствия, но стандартная процедура натурализации в Корее занимает не менее пяти лет, а Инкуши приехала туда только в 2022 году.

В итоге именно Ким помогла воплотить мечту Инкуши о профессиональной карьере в реальность. Когда Инкуши сообщила о подписании контракта, Ким, как сообщается, сказала ей: «Это только начало. Покажи все, на что ты способна».

Что самое важное я усвоила от Ким? Уверенность в себе и позитивный настрой.

«Раньше я сдавалась, думая, что у меня ничего не получится», — вспоминает Инкуши один случай в Японии во время съемок. «Но потом я обрела уверенность в себе и решила попробовать. Сначала я плакала и не могла есть, недоумевая, почему у меня ничего не получается после того, как мне дали шанс. Но я пообещала себе показать другую сторону, и в итоге меня похвалили».

Она сказала, что по-прежнему следует совету Ким: «Даже если потерпишь неудачу, сохраняй позитивный настрой».

Ее короткая поездка обратно в Монголию ощущалась как своего рода триумфальное возвращение. Благодаря шоу ее узнали больше людей. Но реакция ее семьи была сдержанной.

«Мои родители не смотрели это шоу и не совсем понимают, насколько популярна V League», — сказала она. «Они просто сказали мне оставаться здоровой». Но ее мать добавила: «Не бойся — выложись на полную».

Инкуши происходит из спортивной семьи. Ее отец — традиционный монгольский борец, а мать — бывшая волейболистка.

«Они постоянно говорили мне, чтобы я хорошо питалась и заботилась о своем здоровье», — сказала она.

Инкуши дебютировала в V League в пятницу в домашнем матче против GS Caltex. На нее возлагались большие надежды, особенно учитывая, что ее предшественница, Мегавати Хангестри Пертиви, была звездой прошлого сезона.

Она назвала свою главную сильную сторону атакующим потенциалом, но признала, что ее игра в обороне оставляет желать лучшего.

«В Монголии в юном возрасте мы не уделяли много внимания основам, таким как защита», — объяснила она.

Энхсоёл Жамъяанпурэв или Инкуши

Даже в старшей школе она занималась дополнительной индивидуальной подготовкой вне командных тренировок. С тех пор как она присоединилась к Чон Кван Чжан, она начала тренироваться по вечерам с тренером Ли Кан-джу, бывшим либеро, специалистом по игре в защите на задней линии.

На вопрос о том, на какого игрока она хочет равняться, она назвала Пё Сын-джу, которая незаметно справлялась как с атакой, так и с защитой в шоу.

«Она была из тех игроков, которые просто делали всё, не нуждаясь в указаниях», — сказала Инкуши. Когда ей сказали, что таких игроков часто называют «сальримккун» или «домашними игроками», она улыбнулась и повторила: «Сальримккун, сальримккун».

Многие болельщики теперь надеются, что Инкуши однажды получит национальное гражданство и будет представлять Корею. Это одна из тех граней её будущего, хотя и не единственная.

«Сначала я хочу добиться успеха как игрок, выступающий по азиатской квоте, — сказала она. — Если меня признают, возможно, позже я смогу сменить гражданство и получить ещё один шанс через драфт новичков в качестве корейской спортсменки».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения