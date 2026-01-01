Сектор коммунальных услуг обновил свой автопарк, добавив 167 компактных мусоровозов

CentralAsia (MNG) - В 2025 году в Улан-Баторе было проведено поэтапное обновление автопарка в секторе коммунального хозяйства, чтобы обеспечить чистую, безопасную и комфортную городскую среду для жителей.

Согласно сообщению администрации губернатора столицы Улан-Батора, из запланированных в рамках инвестиционной программы города до 2025 года 307 единиц техники и машин уже получены. Новое оборудование распределено между девятью районами, Главным управлением земельного хозяйства, геодезии и картографии, городским департаментом благоустройства, управлением водоснабжения и канализации и другими соответствующими организациями для использования в коммунальных службах. Из общего числа 124 единицы были выделены районам, а 43 единицы — подведомственным учреждениям.

Транспортные средства предоставлялись в рассрочку на пять лет без процентов и без первоначального взноса, что позволяло поставщикам услуг обновлять свои автопарки без финансовых затруднений и обеспечивать регулярную замену за счет ежемесячных операционных платежей.

