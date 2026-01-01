Хурэлсух Ухнаа поздравил монголов с Новым 2026 годом

CentralAsia (MNG) -

Президент Хурэлсух Ухнаа поздравил монголов с Новым 2026 годом.

Текст поздравления (свободный перевод):

«Уважаемые наши монгольские граждане!

Дорогие монгольские кровные братья и соотечественники!

В этот решающий момент в истории человечества, когда мы отмечаем еще один год, я хотел бы выразить свои самые теплые пожелания всем вам, кто с нетерпением ждет начала нового года в кругу семьи и близких.

Новый год – это начало всего нового, праздник человечества, когда семьи, домохозяйства и народы подводят итоги своей работы и достижений, символизируя новый год, наполненный энергией, надеждой и страстью, и отмечают его с радостью и счастьем.

В последние годы человечество и мир в целом переживают геополитические и геостратегические сложности и живут в мире конфликтов.

Несмотря на то, что нынешняя международная ситуация негативно сказывается на экономике нашей страны и жизни нашего народа, прошедший 2025 год стал для нас, монголов, годом, полным исторических событий, в течение которого мы расширили и развили наши внешние связи и сотрудничество, добились прогресса в сельскохозяйственном и продовольственном секторах и представили миру нашу историю, культуру и наследие.

В результате совместных усилий народа, создателей богатства и правительства экономика нашей страны выросла на 6 процентов, ВВП на душу населения превысил $7000, увеличились объемы торговли и инвестиций, валютные резервы достигли $6 млрд, а кредитный рейтинг Монголии достиг исторически высокого уровня.

В рамках общенационального движения «Продовольственная революция», реализуемого по всей стране для обеспечения продовольственной безопасности, являющейся гарантией национальной безопасности, введено в эксплуатацию 53 новых предприятия пищевой промышленности, и на рынок поставлено более 1000 новых видов продуктов питания.

Программа «Белое золото», направленная на переработку сырья, получаемого из нашего животноводства, и его возвращение в экономический оборот, успешно реализована и начинает приносить ощутимые результаты.

От имени монгольского государства я хотел бы выразить глубокую благодарность предпринимателям, создателям богатства и всем людям, которые активно работают на благо развития и прогресса нашей страны, обеспечивают рабочие места для населения, поддерживают политику и решения правительства, несут бремя ответственности и вносят ценный вклад в развитие экономики нашей страны.

2025 год стал историческим годом, в котором расширилась и укрепилась внешняя политика и внешние связи нашей страны, прошли успешные государственные визиты, которые войдут в историю, укрепилась и повысилась репутация Монголии на международной арене, а монголы представили миру свою богатую историю, восхитительную культуру и славу.

Это был знаменательный год, поскольку наши ученые, дети, молодежь, творческие личности и спортсмены укрепили репутацию нашей страны и повысили ценность монголов на международной арене, поразили мир своим интеллектом, упорством, мужеством и талантом и порадовали монгольский народ.

Уважаемые граждане!

В наступающем новом году давайте мы, правительство, народ и народ, будем и дальше укреплять наши достижения и успехи, анализировать наши ошибки, ценить гармонию, отстаивать справедливость, соблюдать этические нормы и работать вместе как нация на благо развития нашей страны, Монголии.

В этот праздничный вечер, когда сердце каждого монгола бьется в унисон, мы хотели бы выразить наши наилучшие пожелания монгольскому народу, который с нетерпением ждет Нового года, и пожелать ему наполниться любовью, уважением, успехом и вдохновением.

В этот решающий момент нового года я, как глава государства, хотел бы от имени народа выразить особые поздравления и глубокую благодарность отважным пограничникам, защищающим нашу страну; миротворцам, преданно служащим во всем мире во имя мира; врачам, медсестрам и медицинскому персоналу, заботящимся о здоровье нашего народа; а также государственным служащим, военнослужащим, сотрудникам полиции и работникам экстренных служб, которые с честью выполняют свои ответственные обязанности по обеспечению безопасности нашей страны и народа.

В наступающем 2026 году пусть каждый гражданин будет жить в мире, каждая семья будет наполнена счастьем и успехом, пусть дух нашей страны Монголии возвысится, и пусть во всем мире будет мир.

Пусть Монголия воспрянет духом и процветает под властью Вечного Синего Неба.

С Новым годом!».

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения