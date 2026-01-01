Зеленский в новогоднем обращении: Украина хочет мира, но не любой ценой

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новогодним обращением к согражданам, в котором уделил много внимания изнурительной войне, продолжающейся четвертый год.

«Чего хочет Украина? — рассуждал Зеленский. — Мира? Да. Любой ценой? Нет. Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины. Мы устали? Сильно. Значит ли это, что мы готовы сдаться? Сильно ошибается тот, кто так думает».

Зеленский заявил, что за ушедший год ему удалось, пусть и не без труда, донести до президента США Дональда Трампа, что «без Украины ничего не выйдет». «Украина отстояла свое право голоса, и все видят, что Украина себя уважает, и потому уважают нас», — сказал президент.