В Амстердаме горит 150-летняя историческая церковь

CentralAsia (CA) - Ночью 1 января в Амстердаме произошёл крупный пожар в церкви Вонделкерк. Башня 154-летнего здания полностью обрушилась, передаёт на nltimes.

После второго часа возгорания элементы верхней части церкви обрушились. Уровень тревоги был повышен до региональной катастрофы Grip 2, что привлекло дополнительные силы экстренных служб для тушения пожара и помощи пострадавшим.

Справка: Региональная катастрофа Grip 2 — это уровень чрезвычайной ситуации, при котором масштаб происшествия выходит за пределы одного города или муниципалитета и требует координации нескольких служб экстренной помощи на региональном уровне.

Пожар вызвал огромный сноп искр, разлетавшихся по городу, что представляло угрозу для соседних домов.

Мэр Амстердама Фемке Хальсема заявила, что главным приоритетом остаётся безопасность жителей.

«Это сильный и ужасный пожар в этой монументальной церкви. Наша первоочередная задача обеспечить благополучие и безопасность домов ближайших жителей», – сказала мэр Амстердама Фемке Халсема.

Из ближайших домов были эвакуированы жители. Жителям района направили предупреждение NL-Alert о сильном задымлении с рекомендациями. Все улицы вокруг церкви были перекрыты.

О церкви

Вонделькерк — историческая церковь в Амстердаме, построенная в 1872 году. Изначально она была католической и использовалась по религиозному назначению до 1977 года. В последние десятилетия здание применялось для проведения торжественных мероприятий и размещения небольших предприятий.