Новая тактика России ускорила наступление в 2025 году, - анализ ISW

// picture alliance/AP

CentralAsia (CA) - Российские войска в 2025 году ускорили наступление в Украине благодаря новой тактике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, в 2025 году российские войска увеличили среднюю скорость продвижения благодаря новой оперативной модели, подкрепленной технологическими адаптациями и изменением тактики нападения.

ISW проанализировал доказательства и пришел к выводу, что российские войска захватили 4831 квадратный километр территории Украины и отвоевали примерно 473 кв. км, которые украинские войска захватили в Курской области в 2025 году. Российские завоевания в Украине составили 0,8 % территории Украины.

В 2024 году российские войска захватили 3604 кв. км территории Украины.

Данные Генерального штаба ВСУ показывают, что российские войска понесли 416 570 потерь в течение 2025 года, что в среднем составляет 78 солдат на квадратный километр захваченной территории в Украине и Курской области.

Среднесуточный темп продвижения российских войск в 2025 году составил 13,24 кв. км в день, что превышает среднесуточный показатель 9,87 кв. км в день в 2024 году.

Однако темпы продвижения российских войск в течение 2025 года не были стабильными. Самые высокие темпы продвижения российских войск были зафиксированы в ноябре - 20,99 кв. км в день, но этот пик наступил после одного из самых медленных месяцев 2025 года - 8,8 кв. км в день в октябре - и впоследствии замедлился до 15 кв. км в день в декабре.

Российские войска начали применять новую оперативную модель, основанную на длительной кампании по воздушной блокаде боевого пространства, тактических мероприятиях по блокированию, миссиях по проникновению и массовых нападениях небольших групп, что позволило российским войскам продвинуться в направлениях Покровска, Александровки и Гуляйполя осенью 2025 года.

Российские войска начали достигать определенных результатов, используя беспилотники для перекрытия украинских наземных линий связи в начале весны 2025 года.

В апреле и мае 2025 года российские военные начали распространять своих элитных операторов дронов из Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" - элементов, которые в значительной степени отвечают за успехи в оперативных усилиях России по всей линии фронта.

Российские технологические адаптации также поддержали кампанию России по использованию дронов. Оккупанты увеличили производство волоконно-оптических беспилотников, которые являются более устойчивыми к помехам украинской электронной войны, и увеличили дальность их действия с примерно семи километров в начале весны 2025 года до около 20 километров летом 2025 года.

Российские войска также ввели беспилотники-"материнские корабли", которые могут нести и увеличивать дальность FPV-дронов и значительно увеличивать дальность ударов российских беспилотников в тылу.

Недавние технологические адаптации России еще больше увеличили дальность действия российских волоконно-оптических беспилотников до 50-60 км.

30 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что концентрация российских волоконно-оптических беспилотников с дальностью действия более 20 км в направлении Северска позволила России захватить Северск.

Использование российскими войсками волоконно-оптических дронов также улучшило их способность препятствовать украинским РЭБ в лесистых районах, таких как Серебрянский лесной массив, где радиоуправляемые дроны имеют трудности с функционированием.

Российские войска также изменили свои тактические методы нападения, отойдя от высокоистощающих наступательных операций под руководством пехоты в июне 2025 года к тактике проникновения и поднятия своих флагов, чтобы достичь и ложно заявить об успехах на всем фронте.

Это изменение тактики позволило российским войскам быстрее продвигаться в 2025 году, но они продолжают нести большие потери за небольшие успехи.