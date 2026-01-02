Посол США в Улан-Баторе совершил монгольский обряд поклонения утреннему солнцу Нового года

Поклонение утреннему солнцу в Новый год — это древняя монгольская традиция, во время которой люди кланяются небу при восходе солнца, приносят в дар молочные продукты, алкоголь и чай, а также окропляют им небо.

Эта церемония символизирует год успеха и хорошего настроения, а вид первого солнца определяет цвет года и символизирует свет наступающего года, что делает её важной церемонией для празднования Нового года в первый месяц весны.

«Для меня большая честь участвовать в многовековой монгольской традиции — приветствовать первый восход солнца 2026 года и приветствовать все благословения и удачу, которые придут к нам в новом году. С Новым годом моих друзей, семью и коллег в Монголии и Соединенных Штатах!» — написал посол Ричард Л. Буанган на своей странице в социальных сетях.

Ричард Ли Буанган — американский дипломат, занимающий должность посла Соединенных Штатов в Монголии с ноября 2022 года. Ричард Ли Буанган родился и вырос в филиппинско-американской семье в Сан-Диего и получил степень бакалавра наук в области политологии и экономики в Университете Сент-Эдвардс.

