Physical: Asia отправляется в Монголию со спин-оффом от Netflix

Популярный спортивный сериал Netflix «Physical: Asia» расширяет свою вселенную спин-оффом «Physical: Welcome To Mongolia», в котором монгольские, южнокорейские и австралийские участники воссоединяются на фоне монгольских пейзажей, чтобы вместе обрести дружбу.

Короткометражный реалити-сериал о путешествиях, созданный продюсерской компанией TEO под руководством звездного продюсера Ким Тэ-хо (Hangout With Yoo, с 2019 года по настоящее время), дебютировал с первыми двумя эпизодами на Netflix в канун Рождества, а затем еще двумя эпизодами 31 декабря. Премьера шоу на Netflix в Сингапуре состоится 2 января.

В его спин-оффе Ким Дон-хён и Ким Чжэ-хон, более известный как Амотти, представляют южнокорейскую команду, а Баярсайхан Орхонбаяр и Лхагва-Очир Эрдэнэ-Очир — монгольскую команду, наряду с силачом Эдди Уильямсом из Австралии.

Эта поездка выполняет обещание, данное во время шоу Physical: Asia (2025), когда капитан монгольской команды Орхонбаяр пообещал принять южнокорейскую команду в Монголии, а капитан южнокорейской команды Ким Дон Хён поклялся посетить страну, если его команда одержит победу.

По данным Netflix, проект Physical: Welcome To Mongolia предлагает аутентичный, основанный на местных традициях опыт путешествия, при этом Орхонбаяр лично разработал маршрут.

В мини-сериале будут показаны места, часто посещаемые обычными монголами, включая местные закусочные и культурные достопримечательности. По информации Netflix, Лхагва-Очир, артист Cirque du Soleil, должен выступить со специальным цирковым представлением во время поездки.

Тем временем, на постере появилось намекающее на появление австралийского силача Эдди Уильямса, любимца публики из фильма «Physical: Asia», который присоединится к актерскому составу в традиционном монгольском костюме.

