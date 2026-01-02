Монголия продлила безвизовый режим для южнокорейских туристов до конца 2026 года

В среду правительство Монголии приняло решение продлить безвизовый въезд для граждан Республики Корея для краткосрочных поездок в Монголию до конца 2026 года.

Это решение является частью усилий правительства по содействию развитию круглогодичного туризма в стране в рамках туристической программы «Годы посещения Монголии» и оживлению туристического сектора за счет привлечения большего числа иностранных туристов, говорится в заявлении пресс-службы правительства.

В настоящее время экономика Монголии в значительной степени зависит от горнодобывающего сектора и экспорта минеральных ресурсов. Поэтому устойчивое развитие туризма рассматривается как один из приоритетов диверсификации экономики страны и повышения конкурентоспособности ее туризма в условиях глобальной конкуренции.

По данным Монгольской туристической организации, в 2025 году Монголию посетили в общей сложности 851 931 иностранный турист, что на 5 процентов больше, чем в предыдущем году.

В рамках политики поддержки туристического сектора под официальным девизом «Go Mongolia!» к 2028 году Монголия планирует принять в общей сложности 2 миллиона иностранных туристов.

Всё больше корейцев привлекает привлекательность Монголии как туристического направления.

«Меня привлекла Монголия своей необъятной природной красотой и очарованием чего-то экзотического, например, созерцания звезд на ночном небе», — сказала Ким Ын-би, 27-летняя офисная работница, недавно посетившая Монголию во время летних каникул. «Вид разбросанных стад коров, лошадей, овец и верблюдов, движущихся по грунтовым дорогам, был одновременно вдохновляющим и приятным».

