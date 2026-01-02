Поп-дива Сарантуяа исполнила песню в новогоднем поздравлении посольства США для монголов. Видео

-

Посол США в Монголии Ричард Буангин направил видеопоздравление монголам, пожелав им процветания в 2026 году.

В видеоприветствии говорится следующее:

«Добрый вечер!

От имени Посольства США я хотел бы пожелать народу Монголии счастливого Нового года, полного счастья, радости, процветания и крепкого здоровья!

Эти праздники — время, чтобы с оптимизмом и надеждой смотреть в будущее и строить планы на него в кругу семьи, друзей и коллег.

2025 год был знаменательным во многих отношениях. Отношения между народами Монголии и Америки продолжали укрепляться, и мы уверены, что эта связь будет продолжать развиваться в 2026 году благодаря обменам и визитам на всех уровнях общества.

В следующем году нас ждет историческое событие. Для Соединенных Штатов это будет важная годовщина — 250-летие нашей страны, или «America-250». В рамках этого исторического юбилея мы планируем организовать множество программ и мероприятий, чтобы отметить не только основание Соединенных Штатов, но и стратегические отношения «третьего соседа» между США и Монголией.

Мы призываем вас оставаться с нами на связи и следить за нашими страницами в социальных сетях.

От имени сотрудников посольства США мы хотели бы пожелать вам, вашей семье, друзьям и коллегам успешного Нового года!»

Кроме того, посол Буанган написал на своей странице в Х: «Желаем всем счастливого и процветающего Нового года! Особая благодарность Сарантуяа за ее прекрасное выступление в нашем поздравительном видео. Пусть 2026 год принесет всем счастье, здоровье и успех!»

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

