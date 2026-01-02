экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Заместитель министра иностранных дел Монголии принял посла Китая
слева: Шэнь Миньцзюань и Амартувшин Гомбосурэн
CentralAsia (MNG) -  Заместитель министра иностранных дел Монголии Амартувшин Гомбосурэн принял Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Монголии г-жу Шэнь Миньцзюань 30 декабря 2025 года. Об этом сообщалось на странице Министерства иностранных дел Монголии в Facebook.

По сообщению Министерства иностранных дел, в начале встречи заместитель министра Амартувшин подчеркнул, что отношения с Китаем являются одним из ключевых приоритетов внешней политики Монголии, и выразил готовность к тесному сотрудничеству с послом для дальнейшего расширения и развития двусторонних отношений и сотрудничества.

Посол Шэнь Миньцзюань поздравила Амартувшина с назначением на должность заместителя министра иностранных дел и отметила, что рада возобновить с ним сотрудничество. Посол также выразила готовность к совместной работе по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям развития монголо-китайских отношений и сотрудничества, а также по запланированным визитам и совместным мероприятиям, которые будут осуществлены в 2026 году.

