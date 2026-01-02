На повышение пенсий в 2026 году будет потрачено ₮516 млрд

CentralAsia (MNG) - В общей сложности на повышение пенсий в 2026 году будет выделено ₮516 млрд (это составляет около $145.2 по нынешнему курсу).

На своей очередной сессии 31 декабря 2025 года правительство Монголии одобрило проект постановления о повышении уровня пенсий и пересмотре минимальных пенсионных порогов, вступающих в силу в 2026 году.

Согласно принятому решению, минимальная полная пенсия и военная пенсия, выплачиваемые из Фонда социального страхования, будут установлены на уровне ₮769 000, а минимальная пропорциональная пенсия — на уровне ₮652 400.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения