Правительство Монголии утвердило 300-дневный план действий по ускорению восстановления экономики

CentralAsia (MNG) - На своей очередной сессии 31 декабря 2025 года правительство утвердило 300-дневный план действий, направленный на ускорение экономического восстановления и обеспечение того, чтобы его выгоды дошли до граждан. Об этом сообщалось на официальном правительственном сайте.

В связи с утверждением плана правительство поручило членам Кабинета министров, руководителям правительственных учреждений, советов, комитетов и комиссий, а также губернаторам всех уровней не повышать какие-либо сборы и платежи за услуги, предоставляемые государством физическим и юридическим лицам, в течение 2026 финансового года. Данная мера направлена ​​на обеспечение скоординированного регулирования государственных услуг и поддержание стабильности в деловой среде. Правительство также рекомендовало представителям граждан в хуралах аймаков, столиц, сомонов и районов воздержаться от повышения ставок всех местных налогов и сборов и поручило первому заместителю премьер-министра и министру экономики и развития Энхбаяру Жадамбе контролировать выполнение этого постановления.

Согласно статистическим данным, экономический рост составляет 5.9 процента, инфляция — 8.2 процента, что близко к целевому уровню центрального банка, платежный баланс находится в плюсе, а валютные резервы страны достигли $6 млрд. Правительство отметило, что этот рост был обусловлен главным образом устойчивым расширением в сельском хозяйстве, строительстве и обрабатывающей промышленности на протяжении нескольких кварталов подряд, а также восстановлением горнодобывающего сектора в третьем квартале.

В результате проведенной политики по увеличению экспорта доходы выросли, темпы роста импорта товаров и услуг замедлились, дефицит текущего счета стабилизировался, а профицит финансового счета увеличился по сравнению с предыдущим годом. Следовательно, платежный баланс показал профицит, а обменный курс стабилизировался.

Правительство приняло решение утвердить и реализовать пакет мер, направленных на обеспечение того, чтобы выгоды от экономического роста доходили до граждан, защиту доходов и средств к существованию, создание благоприятной деловой среды, оптимизацию государственного участия и поддержку устойчивого макроэкономического роста.

