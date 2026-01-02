Россия передала США «контролер» с украинского дрона, который может доказать попытку покушения на Путина

CentralAsia (CA) - Начальник Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России адмирал Игорь Костюков провёл встречу с представителем аппарата военного атташе США в Москве и передал ему материалы, которые в российской стороне назвали расшифровкой данных навигационных контроллеров беспилотного летательного аппарата.

Видеозапись встречи была опубликована в телеграм-канале Министерства обороны РФ. На кадрах присутствуют несколько мужчин в иностранной военной форме, однако их имена и должности не раскрываются. В начале встречи Костюков представляется гостям.

Адмирал передаёт представителю США предмет в прозрачном пакете, пояснив, что это «контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами». По его словам, переданные материалы должны «снять все вопросы и способствовать установлению истины».

Костюков заявил, что специалисты российских спецслужб расшифровали данные памяти навигационных контроллеров беспилотников и пришли к выводу, что целью атаки якобы являлся комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области.

С 29 декабря российская сторона утверждает, что Украина предприняла попытку атаки резиденции президента Владимира Путина с использованием ударных дронов, которые, как заявляется, были сбиты. Изначально доказательства не публиковались, позднее были обнародованы изображения обломков беспилотников без указания места и времени съёмки, а затем заявлено о расшифровке их полётной программы, из которой, по версии Минобороны РФ, следует, что дроны направлялись на Валдай.

Украина с самого начала отвергала обвинения в попытке подобной атаки. При этом, как отмечается, основным адресатом российских заявлений были США: 29 декабря Владимир Путин сообщил об инциденте президенту США Дональду Трампу в ходе телефонного разговора. Вместе с тем американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что разведывательные службы США, включая ЦРУ, пришли к выводу, что украинские дроны не были нацелены на резиденцию президента России, и довели этот вывод до главы Белого дома.