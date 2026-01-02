В Казахстане синоптики обратились к жителям Астаны, Алматы и еще трех городов из-за плохого качества воздуха

CentralAsia (KZ) - Синоптики предупреждают жителей пяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 2 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу «Казгидромета», неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Астана, Алматы, Усть-Каменогорск, Семей и Риддер.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

