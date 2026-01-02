Внешний долг Казахстана вырос на миллиарды долларов

CentralAsia (KZ) - Внешний долг Казахстана на 1 октября 2025 года достиг 171,4 млрд долларов. С начала года он вырос на 6,7 млрд долларов. В Нацбанке сообщили, что за девять месяцев рост внешнего долга обеспечили операции платёжного баланса на 5,3 млрд долларов. Ещё 1,4 млрд долларов добавили курсовые, стоимостные и другие изменения.

«Почти 87,8 % внешнего долга приходится на долгосрочные обязательства со сроком погашения более одного года. Такая структура снижает риски ликвидности, но усиливает зависимость обслуживания долга от рыночных условий»,отмечает регулятор.

По видам финансовых инструментов в структуре долга доминируют кредиты и займы от нерезидентов, на которые приходится 71,4 %. Ещё 10,6 % составляют долговые ценные бумаги, которые находятся у иностранных инвесторов.

Основная часть внешнего долга по-прежнему приходится на частный сектор. На 1 октября его задолженность перед нерезидентами составила 134,4 млрд долларов. Внешний долг госсектора вырос до 16,2 млрд долларов, а обязательства банков и организаций с государственным контролем до 20,8 млрд долларов. Гарантированный государством внешний долг составил 3,2 млрд долларов.

