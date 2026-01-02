В Узбекистане электрозаправки и детали к ним освободят от таможенных пошлин

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане до 2028 года электрозаправки и детали к ним освободят от таможенных пошлин, следует из указа президента Шавката Мирзиеева.

Президент подписал указ о поддержке отраслей экономики и покрытии потребности населения в отдельных видах потребительских товаров. В соответствии с ним, на 2026−2027 годы от таможенных пошлин освобождаются импортные станции для зарядки электротранспорта, компоненты к ним и оборудование для сервисной инфраструктуры.

Пошлины в течение двух лет не будут применять к запасным частям для прядильных и ткацких станков, используемых при производстве шелка. От платежей освобождаются семена и саженцы тутовника, промышленный, элитный и суперэлитный шелкопряд.

Также будут введены налоговые льготы в сфере работы с отходами. До 1 января 2031 года Дирекция по управлению полигонами отходов и предприятия, занимающиеся санитарной очисткой и переработкой, будут платить налог на прибыль и социальный налог по ставке в 1%.

Для получения льгот доходы предприятия от сбора, вывоза, сортировки и (или) переработки мусора должны составлять минимум 90% от общих доходов за отчетный период. Кроме того, все сотрудники должны получать месячную зарплату не менее 2 МРОТ (2,542 млн сумов).

Ранее сообщалось, что в Узбекистане внедрят льготные автокредиты на электромобили. Для зарядных станций также ожидается государственная поддержка.