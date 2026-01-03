Монгольский школьник завоевал серебро и бронзу на Международной олимпиаде по математике и естественным наукам

CentralAsia (MNG) -
Международный раунд IMOCSEA и ISOCSEA проходил в Осаке, Япония, с 19 по 22 декабря 2025 года и был организован компанией Global League of Winners Inc. (GLOW).
Мероприятие включало в себя соревнования по математике и естественным наукам для учащихся начальной и средней школы, а также различные культурные мероприятия и экскурсии.
Ученик центра International Mathematics Centre АЛДАР Баттулга успешно приняла участие в Юго-Восточноазиатской международной олимпиаде по математике и естественным наукам, проходившей в Осаке, Япония, с 19 по 22 декабря 2025 года, и добился следующих выдающихся результатов:
📙Серебряная медаль в категории «Математика»
📘Бронзовая медаль в категории «Естественные науки».
Международный экзамен IMOCSEA и ISOCSAE, состоявшийся 19 декабря 2025 года в Осаке, Япония, объединил школьников и педагогов в строгой академической среде, где особое внимание уделялось критическому мышлению, дисциплине и стремлению к совершенству.
Эта международная оценка послужила платформой для поддержания высоких академических стандартов, содействия глобальному академическому сотрудничеству и признания преданности учащихся, стремящихся к научному росту. Мы выражаем благодарность всем участникам, наставникам и организаторам, которые внесли свой вклад в успех этого важного академического события.
