Монгольский школьник завоевал серебро и бронзу на Международной олимпиаде по математике и естественным наукам

CentralAsia (MNG) -

Международный раунд IMOCSEA и ISOCSEA проходил в Осаке, Япония, с 19 по 22 декабря 2025 года и был организован компанией Global League of Winners Inc. (GLOW).

Мероприятие включало в себя соревнования по математике и естественным наукам для учащихся начальной и средней школы, а также различные культурные мероприятия и экскурсии.

АЛДАР Баттулга

Ученик центра International Mathematics Centre АЛДАР Баттулга успешно приняла участие в Юго-Восточноазиатской международной олимпиаде по математике и естественным наукам, проходившей в Осаке, Япония, с 19 по 22 декабря 2025 года, и добился следующих выдающихся результатов:

📙Серебряная медаль в категории «Математика»

📘Бронзовая медаль в категории «Естественные науки».

Международный экзамен IMOCSEA и ISOCSAE, состоявшийся 19 декабря 2025 года в Осаке, Япония, объединил школьников и педагогов в строгой академической среде, где особое внимание уделялось критическому мышлению, дисциплине и стремлению к совершенству.

Эта международная оценка послужила платформой для поддержания высоких академических стандартов, содействия глобальному академическому сотрудничеству и признания преданности учащихся, стремящихся к научному росту. Мы выражаем благодарность всем участникам, наставникам и организаторам, которые внесли свой вклад в успех этого важного академического события.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения