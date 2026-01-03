На Земле началась первая магнитная буря 2026 года

CentralAsia (CA) - На Земле началась первая магнитная буря в новом 2026 году.

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии, событие зарегистрировано 2 января около 23 часов по московскому времени и, как свойственно данному типу явлений, носит планетарный характер. Прогноз на бурю был сформирован ещё накануне — геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря накануне боя курантов. К Земле, таким образом, пришло эхо от солнечных событий ещё прошлого года.

Ждать первой магнитной бури в новом 2026 году пришлось совсем недолго — всего около 2 суток. Впрочем, прошлый, 2025 год начался ещё более бурно — тогда уже первого января была зарегистрирована буря уровня G4 (4-й уровень по 5-балльной шкале), ставшая в итоге одной из самых сильных в течение всего года. На этот раз январь начался со значительно более умеренного события: текущий уровень составляет G1 (минимальный) с прогнозом на возможный рост до G2. Прошлый год в целом оказался исключительно активным в плане геомагнитных событий, обновив 10-летние, а по некоторым показателям и 20-летние рекорды.