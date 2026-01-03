экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Кирилл Буданов назначен руководителем Офиса президента Украины
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов
// Офис президента Украины

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский объявил о масштабных кадровых изменениях.

Глава государства сообщил о начале внутренней перезагрузки для укрепления устойчивости Украины.

Основные назначения:

Кирилл Буданов назначен руководителем Офиса президента. Его работа будет сосредоточена на вопросах безопасности и переговорном процессе.

Олег Иващенко возглавит Главное управление разведки Министерства обороны. Ранее он служил в ГУР и руководил Службой внешней разведки Украины. Решение по новому главе СВР будет принято в ближайшее время.

Ожидается назначение нового главы Государственной пограничной службы. Кандидатуру представит министр внутренних дел.

Михаил Федоров предложен на должность министра обороны Украины. Президент отметил его успехи в развитии «Линии дронов» и цифровизации государственных услуг.

Денис Шмыгаль остается в команде и возглавит другое направление государственной работы.

Дополнительные решения:

Подготовка президентского законопроекта для реформирования Государственного бюро расследований. Документ планируется представить Верховной Раде в январе.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса проведет встречи с боевыми бригадами для выработки решений по усилению украинских позиций.

Планируются изменения в системе военного образования с учетом опыта текущей войны.

Президент сообщил, что кадровые изменения будут продолжены. На следующий день запланирована встреча советников по вопросам безопасности с участием представителей Европы и США.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com