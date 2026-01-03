Кирилл Буданов назначен руководителем Офиса президента Украины

Кирилл Буданов // Офис президента Украины

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский объявил о масштабных кадровых изменениях.

Глава государства сообщил о начале внутренней перезагрузки для укрепления устойчивости Украины.

Основные назначения:

Кирилл Буданов назначен руководителем Офиса президента. Его работа будет сосредоточена на вопросах безопасности и переговорном процессе.

Олег Иващенко возглавит Главное управление разведки Министерства обороны. Ранее он служил в ГУР и руководил Службой внешней разведки Украины. Решение по новому главе СВР будет принято в ближайшее время.

Ожидается назначение нового главы Государственной пограничной службы. Кандидатуру представит министр внутренних дел.

Михаил Федоров предложен на должность министра обороны Украины. Президент отметил его успехи в развитии «Линии дронов» и цифровизации государственных услуг.

Денис Шмыгаль остается в команде и возглавит другое направление государственной работы.

Дополнительные решения:

Подготовка президентского законопроекта для реформирования Государственного бюро расследований. Документ планируется представить Верховной Раде в январе.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса проведет встречи с боевыми бригадами для выработки решений по усилению украинских позиций.

Планируются изменения в системе военного образования с учетом опыта текущей войны.

Президент сообщил, что кадровые изменения будут продолжены. На следующий день запланирована встреча советников по вопросам безопасности с участием представителей Европы и США.