Кирилл Буданов назначен руководителем Офиса президента Украины

- Азия и мир, политика
- 11:13, 03 января 2026
- Просмотров: 1172
CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский объявил о масштабных кадровых изменениях.
Глава государства сообщил о начале внутренней перезагрузки для укрепления устойчивости Украины.
Основные назначения:
Кирилл Буданов назначен руководителем Офиса президента. Его работа будет сосредоточена на вопросах безопасности и переговорном процессе.
Олег Иващенко возглавит Главное управление разведки Министерства обороны. Ранее он служил в ГУР и руководил Службой внешней разведки Украины. Решение по новому главе СВР будет принято в ближайшее время.
Ожидается назначение нового главы Государственной пограничной службы. Кандидатуру представит министр внутренних дел.
Михаил Федоров предложен на должность министра обороны Украины. Президент отметил его успехи в развитии «Линии дронов» и цифровизации государственных услуг.
Денис Шмыгаль остается в команде и возглавит другое направление государственной работы.
Дополнительные решения:
Подготовка президентского законопроекта для реформирования Государственного бюро расследований. Документ планируется представить Верховной Раде в январе.
Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса проведет встречи с боевыми бригадами для выработки решений по усилению украинских позиций.
Планируются изменения в системе военного образования с учетом опыта текущей войны.
Президент сообщил, что кадровые изменения будут продолжены. На следующий день запланирована встреча советников по вопросам безопасности с участием представителей Европы и США.