Суд Южной Кореи выдал дополнительный ордер на арест экс-президента Юн Сок Ёля

Юн Сок Ёль

CentralAsia (CA) - Центральный окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство специального прокурора Чо Ын Сока о выдаче дополнительного ордера на арест бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля. Основанием стали опасения по поводу возможного уничтожения улик.

Экс-президент находится под следствием по делу о мятеже и другим обвинениям. Ранее он был повторно задержан в июле 2025 года по обвинению в воспрепятствовании правосудию.

Согласно законодательству Южной Кореи, срок содержания под стражей при рассмотрении дела в первой инстанции составляет не более шести месяцев. Однако он может быть продлен судом после предъявления новых обвинений. Ожидается, что срок содержания Юн Сок Ёля под стражей будет продлен еще на шесть месяцев.

4 апреля 2025 года Конституционный суд Республики Корея удовлетворил ходатайство об импичменте Юн Сок Ёля в связи с неудавшейся попыткой введения военного положения в декабре 2024 года, официально отстранив его от должности.

26 января 2025 года экс-главе государства было предъявлено официальное обвинение в организации мятежа.