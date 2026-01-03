экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Колумбии заявил о военном нападении на Венесуэлу
// Из соцсетей
Предыстория: В столице Венесуэлы слышны взрывы и отключили электричество

CentralAsia (CA) -  Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Каракас подвергается нападению.

«Каракас прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел. Организации американских государств и ООН необходимо немедленно встретиться», - написал Густаво Петро.

С утра в столице Венесуэлы и других населенных пунктах страны слышны взрывы.

Вашингтон и Каракас официально ситуацию не комментировали.

