Президент Колумбии заявил о военном нападении на Венесуэлу
- 13:23, 03 января 2026
13:23, 03 января 2026
CentralAsia (CA) - Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Каракас подвергается нападению.
«Каракас прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел. Организации американских государств и ООН необходимо немедленно встретиться», - написал Густаво Петро.
С утра в столице Венесуэлы и других населенных пунктах страны слышны взрывы.
Вашингтон и Каракас официально ситуацию не комментировали.
