На большей части Казахстана ожидается снег с метелью, повышение температуры

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни через территорию Казахстана будет проходить циклон с районов Средиземного моря, пишет Казгидромет.

В связи с этим на большей части ожидается снег с метелью, на западе, юге, юго-востоке республики осадки в виде дождя и снега. 03 января на северо-западе ожидается сильный снег05 января на юго-востоке ожидаются сильные осадки. По республике ожидаются гололед, туман, порывистый ветер.

На западе страны ожидается повышение температур ночью до 0-8 мороза, днем до 2 мороза-5 тепла. Понижение ожидается: в центре страны ночью до 10-18, днем до 5-12 мороза, на юге ночью до 0-10 мороза, днем до 6 мороза-2 тепла, на юго-востоке ночью до 0-5, в горных районах 8-13 мороза, днем до 2 мороза-3 тепла, в горных районах 5-10 мороза. На востоке республики ночью ожидается повышение до 5-13, днем понижение до 5-10 мороза.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения