В Венесуэле введено военное положение

CentralAsia (CA) -  В Венесуэле введено военное положение. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

Он заявил, что целью атаки США стал «захват стратегических ресурсов Венесуэлы, особенно ее нефти и полезных ископаемых», а также «попытка силой разрушить политическую независимость страны».

Согласно заявлению Мадуро, взрывы произошли в столице Каракасе и штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

