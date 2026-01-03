В Венесуэле введено военное положение
14:11, 03 января 2026
CentralAsia (CA) - В Венесуэле введено военное положение. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.
Он заявил, что целью атаки США стал «захват стратегических ресурсов Венесуэлы, особенно ее нефти и полезных ископаемых», а также «попытка силой разрушить политическую независимость страны».
Согласно заявлению Мадуро, взрывы произошли в столице Каракасе и штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.
