Рейсы из Алматы задерживаются из-за погодных условий
CentralAsia (KZ) - Авиарейсы из Алматы, выполняемые на самолетах семейства Airbus A320neo, задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила авиакомпания Air Astana.
Ранее авиакомпания сообщала о задержках рейсов из Алматы в ночь с 3 на 4 января из-за ограничений на вылет при погодных условиях — переохлаждённом тумане и видимости менее 150 метров.
4 января продолжаются ротационные задержки рейсов, а также изменения в расписании в связи с неблагоприятными погодными условиями в Астане.
Air Astana задействует резервный самолёт авиакомпании FlyArystan, сообщила пресс-служба авиакомпании.
