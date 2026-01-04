Рейсы из Алматы задерживаются из-за погодных условий

CentralAsia (KZ) - Авиарейсы из Алматы, выполняемые на самолетах семейства Airbus A320neo, задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила авиакомпания Air Astana.

Ранее авиакомпания сообщала о задержках рейсов из Алматы в ночь с 3 на 4 января из-за ограничений на вылет при погодных условиях — переохлаждённом тумане и видимости менее 150 метров.

4 января продолжаются ротационные задержки рейсов, а также изменения в расписании в связи с неблагоприятными погодными условиями в Астане.

Air Astana задействует резервный самолёт авиакомпании FlyArystan, сообщила пресс-служба авиакомпании.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения