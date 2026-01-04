Узбекистан расширяет список безвизовых стран для своих граждан до 50 государств к 2030 году

CentralAsia (UZ) - Узбекистан планирует расширить список безвизовых стран для своих граждан до 50 государств к 2030 году, сообщил podrobno.uz.

Согласно проекту обновленной стратегии развития страны на 2026–2030 годы, в 2026 году планируется заключить соглашения о безвизовом или упрощенном въезде с двумя странами. К 2030 году число стран с безвизовым въездом может достигнуть 50.

Также планируется расширить перечень стран с упрощенным порядком въезда — до 60 стран к 2030 году.

По данным Министерства иностранных дел Узбекистана, на сегодняшний день безвизовый режим для граждан Узбекистана действует с 35 государствами, в 42 государствах доступны формы упрощенного въезда.