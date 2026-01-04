В Узбекистане гражданам, сообщившим о коррупции, будет выдаваться защитный ордер и нагрудный знак

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане будут предоставлять защитный ордер для лиц, сообщивших о коррупции, сообщает podrobno.uz.

Согласно указу президента Шавката Мирзиеева «О системе предотвращения коррупции и совершенствовании борьбы с ней в Республике Узбекистан», Агентство по борьбе с коррупцией будет выдавать защитные ордера сообщившим о коррупционных нарушениях лицам, чтобы защитить их от преследований и давления в ходе трудовой деятельности.

Помимо этого для поощрения граждан, внесших вклад в борьбу с коррупцией, учреждается нагрудный знак «За вклад в борьбу с коррупцией».