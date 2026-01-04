Украина ввела санкции против физ- и юрлиц, поставляющих средства и электронику для военно-промышленного комплекса России

- Азия и мир, политика
- 18:55, 04 января 2026
- Просмотров: 2220
CentralAsia (CA) - Украина ввела санкции против физических и юридических лиц, производящих и поставляющих средства связи, системы радиоэлектронной борьбы и микроэлектронику для военно-промышленного комплекса России. Об этом сообщила пресс-служба президента на сайте.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исполняющий решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых являются гражданами и резидентами России.
Санкции введены в отношении промышленных предприятий химической, добывающей и металлургической отраслей России, а также предприятий топливно-энергетического комплекса.
Введенные ограничения призваны осложнить обслуживание российского военно-промышленного комплекса и ограничить его возможности по производству оружия и военной техники, использованной в войне против Украины, говорится в тексте сообщения.