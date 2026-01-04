Минздрав Казахстана опроверг информацию о якобы «закупе дешёвых вакцин, вызывающих заболевания у детей»

CentralAsia (KZ) - Министерство здравоохранения Казахстана опровергла информацию, распространяемую в социальных сетях о якобы «закупе дешёвых вакцин, вызывающих заболевания у детей».

«Все вакцины, применяемые в Республике Казахстан в рамках Национального календаря профилактических прививок, проходят многоэтапную международную и национальную экспертизу, имеют регистрацию и допуск к применению в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и национального законодательства.

Закуп вакцин осуществляется исключительно по показателям качества, безопасности и эффективности, а не по принципу «дешевизны».

Утверждения о том, что вакцины «вызывают болезни у детей», не имеют под собой научных доказательств и противоречат данным многолетних международных наблюдений», - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, за 34 года в Казахстане благодаря Национальной политике иммунизации отмечено снижение заболеваемости:

- эпидемическим паротитом — более чем в 100 раз (с 12194 случаев в 1990 году до 118 случаев в 2024 году);

- вирусным гепатитом А — более чем в 32 раза (с 73 962 случаев в 1990 году до 2289 случаев в 2024 году);

- вирусным гепатитом «В» — в 92 раза (с 5287 в 1990 году до 57 случаев в 2024 году).

Благодаря вакцинации заболеваемость корью среди детей снижена более чем на 90%, краснухой и паротитом — на 95%, случаи полиомиелита не регистрируются с 1996 года, дифтерии — с 2009 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения